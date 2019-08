Salvini a Palazzo Chigi | Nessun rimpasto L' unica alternativa è il voto

Fonte : blogo

(Di giovedì 8 agosto 2019) Gli incontri nei palazzi del potere si susseguono senza sosta trae il Quirinale in quella che è una delle giornate più calde dell'esecutivo gialloverde ormai giunto al capolinea dopo ilsul Tav Torino-Lione in Senato. La Lega e Matteosembrano aver deciso: l'a questa crisi di governo è il ritorno alil prima possibile.Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in mattinata al Quirinale e nel corso della giornata ha incontrato in separata sede i due vicepremier, trincerati nel silenzio. Il leader della Lega Matteoè in piena campagna elettorale e dopo lo show di ieri sera a Sabaudia ha confermato l'appuntamento di questa sera a Pescara, mentre Luigi Di Maio sembra aver cancellato ogni impegno pubblico.Non è chiaro, quindi, cosa stia balenando nella testa del Movimento 5 Stelle, ma è ben chiaro cosa vuole la Lega a ...

LegaSalvini : #SALVINI DAL PALCO DI SABAUDIA: 'QUALCOSA SI È ROTTO: LA NOTTE STO DORMENDO MALE, SENTO UNA GRANDE RESPONSABILITÀ' - Agenzia_Ansa : #Governo, vertice a palazzo Chigi tra @matteosalvinimi e il premier @GiuseppeConteIT #ANSA - repubblica : ?? In corso vertice fra il premier e Salvini. Anche di Di Maio e Fico a Palazzo Chigi #crisidigoverno -