Russia | incendio in base sottomarini atomici | 2 morti e almeno 6 feriti

Incendio base sottomarini in Russia : morti e dinamica. Cos’è successo : Incendio base sottomarini in Russia: morti e dinamica. Cos’è successo Sono morte due persone nell’esplosione avvenuta in una base della Marina Militare russa sul Mare di Barents, è giunta a quota sette la conta dei feriti. Incendio base sottomarini: cosa è successo? L’esplosione, come riporta l’agenzia di stampa Interfax, è avvenuta in una base della Marina Russa nei pressi di Nyonoksa, località a qualche decina di chilometri dalla città ...

Incendio in una base di sottomarini atomici in Russia - due morti : Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in una esplosione in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia. L’esplosione nella base che ospita i sottomarini atomici è avvenuta durante il test di un motore di un jet a combustibile liquido. Il ministero della Difesa ha assicurato che il livello delle radiazioni ”è normale”.Non è necessaria “nessuna ...

Russia - spento l’incendio al deposito delle munizioni : 1 morto : E’ stato completamente domato l’incendio provocato dalle esplosioni che si sono verificate in un deposito di armi del ministero della difesa russo ad Achinsk, in Siberia, nella regione di Krasnoyask già pesantemente investita dalla fine del mese scorso dagli incendi. Il disastro potrebbe essere stato provocato da “un errore umano”, ha spiegato il vice ministro della difesa Dmitry Bulgakov, anticipando che il deposito ...

Russia : incendio in centrale termica alle porte di Mosca - 6 feriti : Un vasto incendio è divampato in una centrale termica alla periferia di Mosca, con fiamme alte oltre 50 metri che stanno devastando un’area di 1.000 metri quadrati. Almeno sei persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dal ministero regionale della Salute, citato dalle agenzie russe. “La stazione ha ridotto la sua potenza a zero, ma non vi è alcun rischio di interruzione di corrente per i consumatori. Sono stati attivati ...

Russia - incendio su un sottomarino : morti 14 marinai : A riportare la notizia dell'incidente, avvenuto lunedì, è stato il ministero della Difesa di Mosca. Il sommergibile, che era impegnato in alcune ricerche sui fondali marini nel mare di Barents, è stato portato presso la base di Severomorsk ed è stata aperta un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente.