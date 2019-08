Router WiFi portatile : i migliori da comprare : Avete bisogno di creare una rete wireless mobile da portare in giro per collegare tutti i vostri dispositivi (es. smartphone, tablet e notebook) ma non sapete quale dispositivo utilizzare? In questa guida d’acquisto vi sveleremo leggi di più...

Router VoIP : i migliori da comprare : Se avete sottoscritto un nuovo contratto telefonico con una linea Internet più veloce – VDSL o Fibra – vi sarà stata data la possibilità di utilizzare le chiamate VoIP (Voice Over IP), ma per farlo leggi di più...

Router VoIP : i migliori da comprare : Se avete sottoscritto un nuovo contratto telefonico con una linea Internet più veloce – VDSL o Fibra – vi sarà stata data la possibilità di utilizzare le chiamate VoIP (Voice Over IP), ma per farlo leggi di più...

Router 4G : i migliori da comprare : La vostra connessione ADSL di casa fa pena? Le bollette telefoniche sono salate? Usate una vostra SIM dati ed un Router 4G per navigare in Internet ad alta velocità e pagando solo la ricarica telefonica! leggi di più...

Router WiFi portatile : i migliori da comprare : Avete bisogno di creare una rete wireless mobile da portare in giro per collegare tutti i vostri dispositivi (es. smartphone, tablet e notebook) ma non sapete quale dispositivo utilizzare? In questa guida d’acquisto vi sveleremo leggi di più...

Router gaming : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi proporremo il miglior Router gaming perfetto per le vostre esigenze. Vi proporremo i migliori modelli disponibili attualmente in commercio e vi aiuteremo ad analizzare gli aspetti da tenere in leggi di più...

Router per fibra ottica : i migliori da comprare : Online aumenta il mercato e le vendite dei Router per fibra ottica, segno che la fibra si sta finalmente, anche se molto lentamente, diffondendo nel nostro Paese e sta raggiungendo un numero sempre più considerevole leggi di più...