Roma | ultrà della Lazio ucciso | gli inquirenti pensano a un regolamento di conti

(Di giovedì 8 agosto 2019) Glihanno pochi dubbi: l’agguato in cui mercoledì pomeriggio è statoFabrizio Piscitelli – storico leader del gruppo degli Irriducibili– sembra essere undi. L’, detto “Diabolik” si stava recando ad un appuntamento quando è stato raggiunto all’orecchio sinistro da un proiettile sparato a bruciapelo alle sue spalle da uno sconosciuto che, secondo alcuni testimoni, indossava abiti da jogging. Per il 53enne non c’è stato scampo: è morto sul colpo in via Lemonia, nella zona del parco degli Acquedotti a, a due passi dalla via Appia. Le indagini, affidate alla Squadra MobileCapitale e coordinate dal pm Michele Prestipino, si sono subito focalizzate sul passatovittima: due sono le possibili piste da seguire, legate ai suoi rapporti con la malavita o all’estremismo politico . I numerosi problemi con la giustizia di ...

