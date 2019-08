Roma | rigore “truffa” | Zaniolo si scusa e l’Athletic Bilbao ringrazia FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Prima iltruffaldino, che ha permesso alladi agguantare il pari al 90′ contro l’Athletic, poi le scuse, infine ilmento degli avversari. Nicolòieri sera a Perugia durante l’amichevole contro i baschi è stato il protagonista in negativo dell’amichevole per via del suo tocco di mano che ha tratto in inganno l’arbitro che ha ‘regalato’ ildel pari ai giallorossi, convinto che a commettere il fallo di mano fosse stato il difensore spagnolo. Accerchiato dagli avversari che gli chiedevano di ammettere la colpa,ha fatto prima orecchie da mercante beccandosi non poche critiche via social, anche dai tifosinisti, poi a mente lucida e nella notte ha voluto chiederesu Instagram per il mancato fair play: “A Perugia ho commesso un errore – ha scritto il giovane giallorosso ...

