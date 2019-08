Rischio crisi | vertice Conte-Salvini-Di Maio ?Lega | no rimpasto | voto unica strada

Rischio crisi - vertice Conte-Salvini-Di Maio DIRETTA ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...

Rischio crisi - vertice Conte-Salvini-Di Maio DIRETTA ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...

Rischio crisi - Salvini a Palazzo Chigi. ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...

Rischio crisi - Salvini a Palazzo Chigi. ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...

Sondaggi elettorali : Rischio crisi di governo - cosa succederebbe se si votasse oggi : La crisi di governo ufficialmente non è stata aperta, ma dal punto di vista politico, senza dubbio, è già avviata. E l’ipotesi di un voto anticipato non è più così lontana. Motivo per cui è particolarmente interessante sapere, attraverso i Sondaggi, cosa potrebbe accadere se si andasse alle urne oggi. La rilevazione di Ipsos riportata dal Corriere della Sera evidenzia il successo della Lega, sempre in crescita, e la possibile affermazione ...

Rischio crisi - Salvini annulla la tappa di Anzio : parlerà a Sabaudia. La battuta ai suoi : «Non andate in ferie» : Dal nostro inviato SABAUDIA - Prima il Parlamento - e forse la crisi - poi il tour in spiaggia. Matteo Salvini annulla la prima tappa estiva della mattina all'Oasi di Kufra, albergo chic a picco...

Rischio crisi - Salvini annulla la tappa del beach tour ad Anzio. La battuta ai suoi : «Non andate in ferie» : Dal nostro inviato SABAUDIA - Prima il Parlamento - e forse la crisi - poi il tour in spiaggia. Matteo Salvini annulla la prima tappa estiva della mattina all'Oasi di Kufra, albergo chic a picco...

Rischio crisi - Salvini annulla le tappe del beach tour a Sabaudia e Anzio. La battuta ai suoi : «Non andate in ferie» : Dal nostro inviato Sabaudia - Prima il Parlamento - e forse la crisi - poi il tour in spiaggia. Matteo Salvini annulla la prima tappa estiva della mattina all'Oasi di Kufra, albergo chic a picco...

Un quarto della popolazione mondiale verso la crisi idrica : Italia ad ‘alto Rischio’ : Un quarto della popolazione mondiale vive in regioni a rischio “estremamente alto” di crisi idrica. Il Qatar è quello maggiormente in pericolo, seguito da Israele e Libano. All’11° posto c’è la Repubblica di San Marino. L‘Italia è classificata a rischio “alto” ed è al 44° posto su 164 paesi. Lo rivela una ricerca del centro studi americano World Resources Institute. I 17 paesi a rischio ...

Costruzioni - con crisi settore 60 mila lavoratori a Rischio : Imprese, lavoratori si interrogano sul rischio che non vada a buon fine il Progetto Italia, soluzione proposta da Salini Impregilo per salvare Astaldi

Standard&Poor’s : Italia a Rischio crisi come la Grecia : L’agenzia di rating internazionale Standard&Poor's si inserisce nel dibattito sulla prossima manovra finanziaria dell’Italia. Per il nostro paese non c'è per ora "uno scenario da crisi del debito pubblico" ma in "uno scenario alternativo in cui i policymaker perseguano soluzioni non ortodosse, come l'introduzione di una valuta parallela o misure di bilancio senza copertura finanziaria per eludere i vincoli fiscali Ue, ...

Estate : ridotto il Rischio di crisi idrica - ma valori delle sorgenti ancora sotto la media storica : Si è svolta oggi presso la sede dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale la riunione dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici. Complessivamente, dalle presentazioni dei relatori è emerso nelle Regioni del Distretto un quadro di miglioramento rispetto alle crisi registrate in passato, in particolare nell’Estate del 2017. L’aggiornamento del quadro meteo-climatico a giugno 2019 evidenzia, infatti, che dopo un inverno ...

Perché Salvini non apre la crisi? Rischio governissimo e niente voto : Le dichiarazioni roboanti di Attilio Fontana e Luca Zaia - dal "cialtroni al governo" al "non firmiamo un accordo farsa" - sono state concordate parola per parola dai Governatori di Lombardia e Veneto con il segretario della Lega Matteo Salvini. Questa volta, come spiegano fonti... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini non esclude il Rischio crisi. Delirio dei 5 stelle : vuole evitare il taglio dei parlamentari : Nulla è escluso. Tantomeno la crisi. Matteo Salvini incontrerà martedì 23 luglio Luigi Di Maio per una chiacchierata chiarificatrice. Il giorno seguente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà nell'Aula del Senato sul Russiagate. Poi replicherà il vicepremier leghista. Insomma, sarà un'