Riforma Coni | Cio invita il Governo a Losanna troviamo una soluzione

Lettera del CIO al CONI : necessario cambiare la Riforma dello sport. Milano-Cortina 2026 a rischio? : “Saremmo grati se lei, nel suo ruolo di presidente del CONI ma anche nel suo ruolo di Membro Cio che rappresenta il Cio il Italia, potesse portare queste serie preoccupazioni all’attenzione urgente delle più alte autorità di Governo e lavorare insieme con loro per perfezionare le disposizioni in questione del Disegno di Legge e renderle completamente compatibili con i principi fondamentali e con le Regole che governano il Movimento ...

Il Cio contro la Riforma del Coni (è ufficiale) : l’Italia rischia Milano-Cortina e di andare Tokyo 2020 senza bandiera : Aveva ragione Malagò Aveva ragione Giovanni Malagò che infatti la settimana scorsa aveva anticipato la mossa del Comitato olimpico internazionale. Oggi dovrebbe arrivare la lettera con cui il Cio boccia la riforma del Coni portata avanti dal governo Lega – Cinque Stelle. Addirittura – scrive Repubblica – “nel peggiore dei casi l’Italia rischia la sospensione dell’Italia all’interno del Cio, con la partecipazione ...

È scontro sulla giustizia - Salvini : ora Riforma vera. I 5S : è come Berlusconi : Ancora liti nel governo. Il ministro: niente cose a metà Di Battista all’attacco: siete parte della mangiatoia

Giustizia - la Lega : «Riforma inutile - non la votiamo». Bonafede : «Non siete al governo con Berlusconi» : «Quando arrivano no a prescindere e si pescano argomenti qua e là che nulla hanno a che fare con la riduzione dei tempi dei processi, mi viene il dubbio che l'obiettivo sia far...

Bonafede : “Lega ha bloccato Riforma su intercettazioni. Non governano con Berlusconi - lo ricordino” : "Dalla parte della Lega c’è stato un continuo dire no, un continuo dire che si dovrebbe fare qualcos’altro. Io sono disponibilissimo e aperto a altre proposte, non alzo muri, però ieri in Cdm queste proposte non sono arrivate. Ed è lì che si vede se si vuol far saltare una riforma semplicemente per farla saltare o se si vuole dare un contributo": Alfonso Bonafede commenta il Cdm di ieri sera, che ha visto lo scontro di Lega e Cinque Stelle sulla ...