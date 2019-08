Rifiuti Roma | la società lombarda partecipata da Salvini vuole un inceneritore a

Rifiuti Roma - Ama approva il bilancio 2017 : perdite per 136 milioni di euro. Era bloccato per la disputa Bagnacani-Raggi : Ama Spa, la municipalizzata che gestisce la raccolta dei Rifiuti a Roma, ha finalmente approvato il bilancio 2017, chiuso con una perdita di 136 milioni di euro. Il rosso, secondo quanto dichiarato dalla presidente Luisa Melara, non deriverebbe tanto dalla nota disputa con Roma Capitale sui crediti pregressi dei servizi cimiteriali (circa 18 milioni), quanto dalla svalutazione immobiliare relativa ai locali aziendali che avrebbero dovuto ...

La guerra dei Rifiuti sulla pelle di Roma : Accade spesso nella politica italiana, ancora più spesso in quella Romana, e sta accadendo puntualmente anche nella discussione tra i vari decisori istituzionali sulla (eterna) emergenza rifiuti che assedia la capitale: la discussione si fa sempre meno concreta e rigorosa, somiglia sempre di più a una guerra propagandistica e demagogica tra opposte tifoserie, e intanto nulla cambia e la città si degrada sempre di ...

Raggi : basta pendolarismo Rifiuti da Comuni intorno a Roma : Roma – “C’e’ chi abita nei Comuni vicino Roma e porta i suoi rifiuti nella nostra citta’. È ora di dire basta. Vogliamo mettere la parola fine al cosiddetto ‘pendolarismo’ dei rifiuti”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sul suo profilo Twitter. L'articolo Raggi: basta pendolarismo rifiuti da Comuni intorno a Roma proviene da RomaDailyNews.

Rifiuti Roma - ipotesi discarica servizio : 22.00 C'è anche la previsione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei Rifiuti,ovvero di una discarica di servizio, tra le prescrizioni del nuovo piano Rifiuti approvato dalla giunta della Regione Lazio, anche per Roma. "Abbiamo aspettato la Regione Lazio 7 anni per il piano Rifiuti e ora propongono una nuova discarica a Roma,una nuova Malagrotta", protesta la sindaca Raggi. Risponde Zingaretti:ogni giorno bisogna ringraziare i ...

Rifiuti Roma : il WWF scrive una lettera aperta al Sindaco Raggi : “Rifiuto capitale: la Città Eterna e i ritardi nella gestione dei Rifiuti“, è il titolo del confronto organizzato dal WWF Roma e Area Metropolitana tenutosi ieri nel pomeriggio presso il Caffè letterario con Andrea Masullo, Ingegnere, esperto in sostenibilità ambientale, già Consigliere del CdA di AMA. “Si torna a parlare di ‘emergenza Rifiuti’ – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – ...

L?emergenza Rifiuti ora obbliga Roma alla discarica in città : Roma dovrà fare la discarica, dovrà farla in fretta. Ama non ha neppure un piano industriale, così la Capitale rischia di subire le iniziative di altri soggetti. Significa...

Rifiuti a Roma - per l?Ama «tutto regolare» : ma ecco le strade dell?emergenza : Se passeggiando sotto casa notate ancora i mucchi di pattume accanto ai bidoni, sappiate che almeno per l?Ama è tutto «normale». La partecipata dei Rifiuti ieri, a un soffio...

Rifiuti Roma - boom di richieste di rimborso Tari. Ama schiera un pool di avvocati contro i cittadini scontenti : Una task-force di avvocati per contrastare le richieste di rimborso della Tari avanzate dai cittadini. Con la crisi estiva dei Rifiuti a Roma che sta faticosamente rientrando, si apre un altro fronte caldo per Ama Spa, la società capitolina dei Rifiuti. Nelle ultime settimane, complice il tam-tam sui social network e le iniziative di organizzazioni civiche, è cresciuto il numero di Romani che hanno deciso di chiedere il rimborso dell’80 ...

Rifiuti a Roma - “La capitale d’Italia sprofonda nella spazzatura” : ecco come i giornali esteri descrivono la Città Eterna : “La capitale italiana sprofonda nella spazzatura”: questo il titolo di un articolo che la tedesca Bild dedica al problema dei Rifiuti che affligge Roma. La testata tedesca parla di “enormi mucchi per le strade e persino torri nelle immediate vicinanze del Colosseo. Da anni, Roma non ha il problema dei Rifiuti sotto controllo”. E si fa accenno anche ai problemi che potrebbero derivarne per la salute, soprattutto a causa delle allarmanti invasioni ...

Roma - sgombero in via Capranica. Lancio di oggetti contro i poliziotti e rogo di Rifiuti e materassi : A partire dalla notte di domenica, poliziotti e blindati hanno circondato la ex scuola ora occupata di via Cardinal Capranica a Roma, in zona Primavalle. Lo sgombero era previsto per le 5 di...

Sabato a Roma l'Ama ha raccolto 3.100 tonnellate di Rifiuti sulle strade : Nelle ultime 24 ore il personale dell'Ama ha raccolto a Roma e avviato a trattamento circa 3.100 tonnellate di rifiuti indifferenziati, dato che, sommato ai giorni precedenti, fa salire il complessivo dei primi 5 giorni della settimana ad oltre 16 mila tonnellate. Lo riferisce in una nota la municipalizzata per l'ambiente. Anche Sabato nei quattro turni lavorativi (mattina, pomeriggio, semi-notte e notte) il lavoro degli operatori ecologici e ...

A che punto è il piano di liberazione di Roma dai Rifiuti : Una settimana dopo l'avvio di quanto previsto dall'ordinanza della Regione Lazio per fronteggiare la crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che si protrae da alcune settimane a Roma, la situazione nelle strade della città va lentamente migliorando. Ma non mancano le zone, disseminate in tutto il perimetro urbano, soprattutto nelle periferie, dove i sacchetti della spazzatura si accumulano ancora fuori dai cassonetti. Solo negli ...

Rifiuti Roma - in 24 h raccolte 3.100 t : 17.22 Nelle ultime 24 ore Ama ha raccolto a Roma e avviato a trattamento 3.100 t di Rifiuti indifferenziati. Il dato, sommato ai giorni precedenti, fa salire il complessivo dei primi 5 giorni della settimana ad oltre 16mila tonnellate. Così in una nota la municipalizzata per l'ambiente. Anche oggi confermati i 4 turni lavorativi (mattina, pomeriggio, semi-notte e notte). Rafforzati i turni di lavoro nelle autorimesse e nelle officine aziendali ...

Rifiuti a Roma - l’emergenza è ora : Quest’estate, c’è un’alta probabilità che voi e la vostra spazzatura vi siate detti un addio imbarazzante: entrambi vi aspettavate di non rivedervi mai più e invece vi siete incontrati nuovamente poco dopo all’angolo della strada di casa. La crisi dei Rifiuti sta colpendo fortemente Roma, ma la gestione dei Rifiuti costituisce un problema per altre regioni meridionali, con discariche traboccanti di spazzatura e impianti di ...