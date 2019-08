Resistenza anti-salviniana Il primo terreno di scontro è il calendario della crisi Le

Vittime dei superbatteri mortali per colpa delle sigarette : aumentano la Resistenza agli antibiotici : Il fumo delle sigarette modifica il DNA dei superbatteri rendendoli sempre più resistenti ai farmaci e incrementando il rischio di morire in seguito a malattie da questi provocate. Vediamo insieme cosa c'entri il fumo delle sigarette con lo Staphylococcus aureus e quali sono i rischi per la nostra salute.Continua a leggere

Antibiotico Resistenza : scoperte in Francia super molecole contro batteri killer : All'inizio del ventesimo secolo sono stati inventati gli antibiotici e, da quel momento, queste sostanze sono state in grado di distruggere o bloccare la crescita dei batteri salvando miliardi di esseri umani. Purtroppo, assumendoli senza le dovute accortezze e in modo eccessivo il corpo può sviluppare quella che viene chiamata Antibiotico resistenza, rendendo inefficaci le cure: si tratta di un problema molto grave in campo medico e sotto ...

Resistenza ai farmaci : due nuovi antibiotici uccidono i super batteri e sono ‘invincibili’ : Gli scienziati sono riusciti a sviluppare due nuovi antibiotici che sono in grado di contrastare i super batteri diventati ormai resistenti ai farmaci. Vediamo insieme come gli esperti siano giunti a questa scoperta importantissima per il futuro della nostra salute messa a dura prova dalla farmaco Resistenza.Continua a leggere