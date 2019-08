Reggio Emilia | giovane barista uccisa È caccia all’uomo

Giovane barista accoltellata e uccisa nel suo locale/ Reggio Emilia : caccia all'uomo : Giovane barista di origini cinesi accoltellata e uccisa nel suo locale alla periferia di Reggio Emilia: almeno dieci fendenti, è caccia all'uomo.

Maltempo : dichiarato lo stato di emergenza a Bologna - Modena e Reggio Emilia : “Il Consiglio dei ministri ha deliberato: la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel giorno 22 giugno 2019; la proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 14 al 19 giugno 2019 nel territorio dei Comuni di Reggio Calabria, Bagnara ...

Reggio Emilia - operaio comunale prende a badilate il collega : denunciato : È stato denunciato per lesioni personali aggravate un operaio comunale di 58 anni della provincia di Reggio Emilia che alla fine dello scorso maggio aveva preso a badilate un collega, dopo le ripetute liti dei giorni precedenti. L’aggredito non era risultato grave, ma aveva riportato diverse contusioni guaribili con 8 giorni di prognosi. A seguito della denuncia da parte della vittima e delle indagini sulla vicenda, i carabinieri della ...

Richiedenti asilo gambiani scatenano tafferugli in stazione a Reggio Emilia : Giovanni Giacalone gambiani aggrediscono forze dell'ordine, passanti e scatenato una sassaiola contro un treno in seguito alla morte di un connazionale Un gruppo di Richiedenti asilo gambiani protesta per la morte di un connazionale finito sotto un treno, come già riportato ieri e aggrediscono passanti e forze dell'ordine: è successo nella serata di giovedì fuori della stazione dei treni di Reggio Emilia. Tutto è iniziato intorno ...

Reggio Emilia - perde il controllo della moto e vola sulla strada : Sergio muore a 16 anni : Un ragazzo di sedici anni è morto giovedì sera dopo un incidente in moto in centro a Cavriago, nella provincia di Reggio Emilia. Il giovane, Serghei “Sergio” Nazar, si sarebbe schiantato contro un'auto a lato della strada. Le forze dell'ordine accorse sul posto non hanno potuto fare nulla per lui.

Il caldo attanaglia l’Italia : dai 43°C percepiti a Bolzano ai 210 ricoveri di Reggio Emilia - i consigli degli esperti per difendersi : La seconda ondata di caldo di questa torrida estate è arrivata, come ampiamente previsto, anche in Alto Adige. A Bolzano oggi sono stati registrati 37,1 gradi, ma – come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin – a causa dell’afa la temperatura percepita è stata addirittura di 43 gradi. Non molto inferiori i valori ad Ora (36,6) e a Gargazzone (36,5). A Brunico, invece, è stato sfiorato il record storico di 35,9 gradi ...

Basket : Simone Fontecchio si trasferisce a Reggio Emilia dopo l’ultima stagione a Milano : dopo la conclusione del rapporto con l’Olimpia Milano e il naufragio delle trattative con la Virtus Bologna, Simone Fontecchio trova alla fine casa in quel di Reggio Emilia, sotto la guida di coach Maurizio Buscaglia. La formazione Emiliana, attualmente in larga fase di costruzione, punta dunque sul rilancio di un giocatore che in terra meneghina ha trovato poco spazio, finendo prima in prestito a Cremona e poi sempre più lontan nelle ...

Reggio Emilia - a Fabbrico il parco comunale è realizzato dai nipoti del boss di ‘ndrangheta Dragone : La notizia è di poche settimane fa ed è tutta contenuta in una locandina con il logo dell’Amministrazione comunale di Fabbrico, provincia di Reggio Emilia, che annuncia l’inaugurazione di un nuovo parco pubblico. Ci sono gli elementi abituali di un avviso: la cittadinanza invitata alla inaugurazione, il programma con i saluti delle autorità e il taglio del nastro, il buffet e lo spettacolo. In fondo alla locandina c’è scritto anche chi ha ...

Reggio Emilia - bimbi sbattuti a terra e frasi razziste contro di loro : 3 maestre nei guai : Tre insegnanti risultano indagate per maltrattamenti a una quindicina di bambini di una scuola materna della provincia di Reggio Emilia. Le tre insegnanti sarebbero responsabili di episodi molto gravi, che sono stati filmati e registrati dai carabinieri della Tenenza di Scandiano, che hanno condotto le indagini sul caso. I bambini della scuola materna a loro affidati venivano strattonati e spinti dalle insegnanti, che rivolgevano loro anche ...

**Fdi : Meloni - ‘querelo assessore Reggio Emilia per diffamazione’** : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – ‘Ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela per diffamazione nei confronti dell’assessore di Reggio Emilia, Valeria Montanari. Non ho mai chiesto di affondare una nave con delle persone a bordo e sarebbe bastato qualche minuto per vedere il mio video e verificarlo di persona. Purtroppo però l’assessore Montanari ha preferito spendere il suo tempo in un altro modo: scrivere su ...