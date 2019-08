Quanti fondi ha incassato l’Italia dall’Unione europea?

Fonte : wired

(Di giovedì 8 agosto 2019) La candidata designata alla presidenza della CommissioneUrsula von der Leyen (foto: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images) Per l’agricoltura italiana l’Unioneè una manna dal cielo. Anche nel 2018 le aziende del settore hannooltre 4 miliardi di euro deicomunitari destinati all’implementazione della Politica agricola comune, la celebre Pac. È di gran lunga la voce più cospicua delle risorse europee che sono state ridistribuite in Italia nel 2018, come emerge dalla lettura dei dati pubblicati in estate dalla Ragioneria dello stato. Nel 2018, calcolano i tecnici di via XX settembre, i versamenti partiti da Bruxelles direzione Roma sono stati pari a 8,855 miliardi di euro, a fronte di un contributo al bilancio comunitario da parte dell’Italia di 15,7 miliardi. Il Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) finanzia le ...

