Quadrangolare amichevole “Verona Basketball Cup” | l’Italia fa il suo esordio contro il

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) Perè arrivato il momento della seconda tappa della marcia di avvicinamento ai Mondiali di Cina, e cioè ildi Verona, l’ineditaSenegal, Russia e Venezuela, tutte squadre qualificate per la rassegna iridata che inizierà il 31 agosto. Le tre partite, che si disputeranno da domani a sabato al PalaOlimpia, faranno decidere a coach Meo Sacchetti i primi tre tagli in vista della decisione finale su quali saranno i 12 ragazzi da portare in Cina: attualmente quelli in raduno, fin dal training camp di Pinzolo, sono 18. Naturalmente a Verona non ci sarà Danilo Gallinari, operato sabato di appendicite e dimesso l’altro ieri dall’ospedale, il Gallo, che compirà 31 anni dopo domani, giorno della partita col Senegal, dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a partite da lunedì, quando inizierà il raduno di Roma. Mancheranno per l’intera ...