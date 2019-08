PS5 e Xbox Scarlett | David Cage parla dei potenziali punti deboli della next-gen

PS5 e Xbox Scarlett a confronto - cosa aspettarsi dai nuovi controller? : Il 2020 sarà finalmente l'anno in cui PS5 e Xbox Scarlett detteranno al mercato i nuovi standard in termini di tecnologia videoludica. Ok, ufficialmente per ora solo Microsoft ha reso noto il periodo di rilascio della nuova console (fine 2020), ma siamo sicuri che Sony non vorrà lasciare troppo spazio sugli scaffali agli antagonisti di sempre e adeguerà la propria produzione per presenziare nello stesso lasso di tempo. Se da un lato la ...

Dying Light 2 sarà giocabile anche su Xbox Scarlett e PS5 - Techland conferma : Dying Light 2 è il primo gioco ad essere annunciato ufficialmente sia per le console attuali che per quelle successive. Ad annunciarlo non è un rumor postato su qualche forum di videogiochi, ma proprio lo sviluppatore, Techland.Durante un'intervista, il responsabile dello studio, Pawel Rohleder ha dichiarato: "Techland tiene sempre conto della tecnologia futura. Quindi sì, per essere più specifici lo studio ha pensato fin dall'inizio di creare ...

PS5 e Xbox Scarlett dovrebbero imparare da Nintendo Switch - secondo il presidente di Inti Creates : PS5 e Xbox Scarlett debutteranno nei negozi durante il corso del 2020, segnando l'inizio di una nuova generazione videoludica. A parte la presenza di un SSD e dei chip AMD con architettura Zen 2, al momento le informazioni sulle due console sono ancora troppo esigue per farsi un'idea precisa sulla direzione presa da Microsoft e Sony per la next-gen.A prescindere dai piani delle due compagnie, secondo il presidente di Inti Creates, Takuya Aizu, ...

Remake di Red Dead Redemption in uscita su PS5 e Xbox Scarlett? I rumor al 21 luglio : Un Remake di Red Dead Redemption è stato chiesto a gran voce, e per lungo tempo, da tutti quelli che hanno apprezzato le avventure emozionali di John Marston nel Selvaggio West su PlayStation 3 e Xbox One. Ma anche più di recente da chi, sedotto dal secondo capitolo sulle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft, vorrebbe recuperare uno dei più grandi capolavori realizzati dai ragazzi di Rockstar Games. E se è vero che negli ...

PS5 e Xbox Scarlett dovrebbero imparare da Nintendo Switch : Con PS5 e Xbox Scarlett che scalpitano ai box, pronte a esordire, la nuova generazione videoludica è ormai praticamente dietro l'angolo. Certo, manca ancora relativamente tanto all'effettivo approdo delle nuove piattaforme videoludiche targate Microsoft e Sony sul mercato, con quella statunitense che ha già una finestra di lancio (fine 2020) e quella nipponica che non mancherà di adeguarsi a breve. Ma quale potrebbe essere la formula del ...

"Su PS5 e Xbox Scarlett l'ottimizzazione dei giochi dovrebbe essere più facile" : Se PS4 e Xbox One sembravano essere un mezzo passo in avanti in termini di funzionalità hardware, PS5 e Xbox Scarlett sembrano dei veri e propri passi generazionali. Gli sviluppatori hanno espresso più volte il loro entusiasmo per le console in arrivo, mentre guardano a come il nuovo hardware consentirà loro di creare cose nuove e migliori. Uno di questi sviluppatori è Will Traxler, sviluppatore del prossimo combat platformer 2.5D Exception, il ...

Doom Eternal : l'egine di id Software è pronto all'arrivo di PS5 e Xbox Scarlett : Doom Eternal arriverà sulle console di attuale generazione, ma id Software è già pronta per l'avvento della next-gen.Durante un'intervista con VGC, l'executive producer Marty Stratton, ha parlato dell'engine dello studio, l'id Tech, e di come uno dei suoi punti di forza sia la sua grande scalabilità, che permette al team di sviluppo di impiegarlo su hardware di ogni tipo e fascia di potenza, da Switch a un PC di fascia alta."La nostra tecnologia ...

GameStop è soddisfatta per la presenza di lettori ottici su PS5 e Xbox Scarlett : In un'intervista con GameSpot, il CFO di GameStop, Frank Hamlin, ha affermato che la compagnia è felice per la scelta di Sony e Microsoft di integrare un lettore ottico su PS5 e Xbox Scarlett.Secondo Hamlin, entrambe le compagnie sanno bene che, nonostante il crescente successo del mercato digitale e dei servizi ad abbonamento come Xbox Game Pass, in molti preferiscono ancora avere l'opzione di acquistare copie fisiche dei loro titoli ...

L'arrivo degli SSD su PS5 e Xbox Scarlett avrà un impatto maggiore negli open world : Gli sviluppatori sono decisamente esaltati per L'arrivo degli SSD nella prossima generazione videludica su console, e come riporta lo sviluppatore di Exception, questa nuova tecnologia (per lo meno per quanto riguarda le console) andrà a cambiare significativamente gli open world.La possibilità di fare appoggio su di un SSD infatti andrà a rendere le schermate di caricamento solamente un brutto ricordo, e questo in un titolo opwn world sarà ...

GTA 6 attende PS5 e Xbox Scarlett - gli open world beneficeranno delle nuove console : Per vedere GTA 6 approdare sul mercato videoludico occorrerà probabilmente pazientare ancora un bel po'. Rockstar Games ha infatti palesato la propria presenza sugli scaffali nel corso degli ultimi dodici mesi con quel mostro che si è dimostrato essere Red Dead Redemption 2, e ovviamente saranno necessari diversi anni di lavoro prima che una nuova produzione dello studio possa imporsi all'attenzione delle masse. È quindi un GTA 6 che vedrà ...

Google Stadia è più interessante di PS5 e Xbox Scarlett - secondo il CEO di Larian Studios : Dopo l'annuncio di Google Stadia, il tema del cloud gaming è diventato uno dei temi più discussi tra i giocatori, specialmente in rapporto alle console tradizionali, con PS5 e Xbox Scarlett in procinto di arrivare nei negozi il prossimo anno.In un'intervista con Wccftech, il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, ha parlato di come a suo avviso le potenzialità del cloud computing rendano servizi come Stadia più interessanti delle nuove ammiraglie ...

PS5 e Xbox Scarlett dotate di SSD? È fantastico secondo Remedy Entertainment : Con il 2020 che a meno di stravolgimenti sarà l'anno della prossima generazione di console, non si può che parlare con una certa insistenza di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, i nuovi hardware di Sony e Microsoft che al di là delle specifiche ufficiali e dettagliate che ancora non si conoscono a pieno punteranno entrambe su un elemento a quanto pare centrale: l'SSD.Si tratterà molto probabilmente di un SSD custom realizzato ad hoc per le console ...

Uscita di GTA 6 solo su PS5 e Xbox Scarlett : tra le tante novità anche l’ambientazione vintage : Rockstar Games non ha mai ufficializzato l'Uscita di GTA 6. Eppure, in un clima di evidente incertezza, si tratta di uno degli argomenti più discussi tra la community di videogiocatori, soprattutto ora che Red Dead Redemption 2 è già disponibile da qualche mese su PlayStation 4 e Xbox One. Archiviato il suo ultimo capolavoro western, la compagnia americana dovrebbe infatti essere del tutto concentrata sulla prossima incarnazione di Grand Theft ...

Secondo Ed Boon è ancora troppo presto per parlare della potenza di PS5 e Xbox Scarlett : La rete è ormai invasa dalle varie notizie su PS5 e Xbox Scarlett e in molti hanno già parlato delle potenzialità delle nuove console di Sony e Microsoft.Alcuni credono che la nuova PlayStation sarà più potente della nuova Xbox, altri pensano il contrario e poi c'è chi, come Ed Boon, crede che sia troppo presto per parlare di questo argomento.Stando a quanto pubblicato su Twitter dal co-autore di Injustice e Mortal Kombat, al momento non si può ...