Prima gli italiani e chi li difende Grazie Matteo Il graffito di Tvboy su

Taormina - avvocato leghista imbratta il murale dedicato a Carola Rackete : “Prima gli italiani” : Un avvocato leghista, Giuseppe Perdichizzi, ha imbrattato a Taormina il murale dedicato alla comandate Carola Rackete realizzato da TvBoy e intitolato "Santa Carola protettrice dei rifugiati". Il legale, dopo aver annerito con una bomboletta spray il volto della donna e del bimbo africano che ha tra le braccia, ha affisso un biglietto con su scritto: "Prima gli italiani e chi li difende. Grazio Matteo".Continua a leggere

Eredivisie 2019-2020 - come vederla in tv e streaming. Il programma e gli orari della Prima giornata : Prosegue il campionato di calcio olandese: con l’anticipo del venerdì, in programma alle ore 20.00 tra Sparta Rotterdam e Venlo, scatta infatti domani la seconda giornata dell’Eredivisie: continua la caccia a PSV e Ajax. Tre gare si giocheranno sabato 10: alle ore 18.30 Groningen-Twente, alle 19.45 Ajax-FC Emmen, ed infine alle ore 20.45 Willem II-Vitesse. Domenica 11 si completerà il turno, con le ultime cinque partite (la massima ...

Ligue 1 2019-2020 - come vedere in tv il Campionato francese. Il programma e gli orari della Prima giornata : Scatta il primo dei cinque maggiori campionati di calcio europei: con l’anticipo del venerdì, in programma alle ore 20.45 tra Monaco e Lione, parte infatti domani la Ligue 1: tutti a caccia del PSG, che esordirà domenica 11 nel posticipo delle ore 21.00 contro il Nimes. Sempre domenica, alle ore 17.00 Strasburgo-Metz, mentre alle ore 15.00 è in programma Lille-Nantes. Il grosso della prima giornata però è in programma sabato 10: alle ore ...

Stati Uniti - Prima della strage la madre del killer di El Paso aveva avvertito la polizia : “Mio figlio ha un fucile d’assalto” : Settimane prima della sparatoria di El Paso la madre di Patrick Crusius, sospetto autore della strage in cui sabato scorso sono morte 22 persone, aveva chiamato la polizia perché preoccupata che il figlio possedesse un fucile “Ak”, cioè un fucile d’assalto. La donna aveva chiamato la polizia di Allen, in Texas, denunciando il possibile pericolo visti l’età del figlio, il livello di maturità e la mancanza di esperienza ...

La Prima foto di Domenico Tartaglione - Rosa Perrotta aveva detto : “Non lo mostrerò sui social” : Rosa Perrotta cede al desiderio di presentare ai suoi follower il piccolo Domenico, il bambino nato dall’amore con Pietro Tartaglione. Sui social l'ex tronista ha pubblicato la prima foto del suo bambino a 10 giorni circa dalla nascita : “Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi” ha scritto l’influencer. \\Solo pochi giorni fa, per giustificare il fatto di non avere ancora ...

Tuffi - Europei 2019. Lorenzo Marsaglia : “Emozionato per la Prima medaglia internazionale” : Lorenzo Marsaglia ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo nel trampolino da un metro agli Europei 2019 di Tuffi, l’azzurro ha totalizzato 380.15 punti ed è così salito sul podio insieme al tedesco Hausding e all’ucraino Kolodiy. Si tratta di un risultato di grande spessore per il 23enne romano che, dopo il sesto posto dell’anno scorso, ha saputo migliorarsi e si è consacrato al termine di una gara al cardiopalma con ...

Temptation Island 2019 - Filippo Bisciglia : «Quello che è successo non è mai accaduto Prima» : L’edizione appena conclusa di Temptation Island 2019 ha visto inaspettatamente una vera e propria moria di coppie. Lo stesso Flippo Bisciglia, condutture del docu reality estivo di casa Mediaset che ha ottenuto ottimi risultati d’ascolto, si è detto stupito di quanto accaduto. E’ la prima volta che si verificano tanti addii fra i partecipanti: “Non era mai successo – ha dichiarato a “Tv, sorrisi e canzoni” – che rimanesse soltanto ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 7 agosto - Batki/Pellacani quarte dopo la Prima rotazione nel sincro dalla piattaforma! Tocci e Marsaglia in finale dal metro dalle 17 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39: Ancora troppi spruzzi in ingresso pe Muscalu/Pavel: 41.40, totale di 82.20 15.38: Buon tuffo di Banks e Martin che totalizzano 45.60, seconde con 90.60 15.37: Discreto tuffo per Punzel/Wassen: 43.20 per un totale di 87.60 15.36: Bene le russe Beliaeva/Timoshinina che non sollevano spruzzi: 48 per un totale di 94.20 15.35: Spruzzi in ingresso anche per le norvegesi Tuxen: 43.20 15.34: ...

Domenica In - ricordate la figlia di Mara Venier? Ecco Elisabetta oggi : foto clamorosa in Prima pagina : Tempo di confessioni per Mara Venier, la mitica conduttrice di Domenica In, il programma di Rai 1 riconfermatissimo per la prossima stagione. Le confessioni viaggiano in un'intervista su oggi, che le dedica un ampio servizio nel quale Zia Mara parla del suo ruolo di madre: "Sì, sono stata una mamma

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 7 agosto - Batki/Pellacani per il podio nel sincro - Marsaglia in testa dopo la Prima rotazione nelle qualificazioni dal metro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.21: Sbaglia Rzeszutek. 39.10 per lui e 100 di totale 9.20: Il bielorusso Naurozau con un tuffo da 41.85 chiude la prima rotazione che vede l’azzurro Marsaglia in testa davanti a Oliferchyk e Hausding. Tocci 11mo 9.20. Nono posto per il tedesco Seidel con 56.55 9.19. Si è accesa la gara: quarta piazza per il russo Molchanov con 64.50 9.18: Subito scavalcato Hausding alle spalle di ...

Tuffi - Europei 2019 : nella terza giornata l’Italia cerca la Prima medaglia : nella terza giornata degli Europei 2019 di Tuffi l’Italia punta a conquistare la prima medaglia. Una rassegna continentale che finora non ha dato soddisfazioni alla squadra azzurra, che oggi ci proverà nuovamente nel metro maschile e nel sincro femminile dalla piattaforma. Dopo un Mondiale molto deludente, Giovanni Tocci si presenta con tanta voglia di riscatto in questi Europei. Il calabrese difende la medaglia d’argento dello ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : i giovani dell’Italia al debutto. Saranno nove gli azzurri alla Prima convocazione : C’è grande attesa per la Coppa Europa 2019 di Atletica che si svolgerà nel prossimo fine settimana (da venerdì 9 a domenica 11 agosto) a Bydgoszcz. L’Italia dovrà fare i conti con assenze molto pesanti come quella di Filippo Tortu e di Gianmarco Tamberi. Sarà una compagine ricca di giovani quella azzurra con 54 atleti, divisi equamente tra donne e uomini, con ben 9 esordienti. Senza ombra di dubbio il più atteso è Stefano Sottile. ...

Linea Verde – Grand Tour – Prima puntata di venerdì 2 agosto 2019 – Lorella Cuccarini ci porta in Puglia. : Linea Verde si veste da sera e per cinque venerdì approda in Prima serata in versione Grand Tour. Alla conduzione ritroviamo Peppone, con Angelo Mellone e Lorella Cuccarini al rientro in pianta stabile su Raiuno visto che dopo queste puntate sarà alla conduzione de La vita in diretta. Linea Verde – Grand Tour Un viaggio […] L'articolo Linea Verde – Grand Tour – Prima puntata di venerdì 2 agosto 2019 – Lorella ...

“Da piccola ho visto gli Ufo”. Alessia Marcuzzi racconta tutto. Anche la sua Prima volta… : Alessia Marcuzzi non smette mai di stupire. Anche quando è lontana dal suo palcoscenico e dai suoi programmi, riesce sempre a trovare il modo per far rimanere i telespettatori attaccati allo schermo. E lo in qualsiasi modo o piattaforma conosca. Come nelle interviste, come nelle parole che ha rilasciato al giornalista Alberto Dandolo che ha chiesto alla bella conduttrice di Temptation Island di parlare un po’ della sua vita. Non quella ...