Presidente Ama | report ad autorità | possibili nuove criticità

Presidente Ama : investimenti in impianti vanno concordati con politiche Comune : Roma – “Ama e’ concentrata sul suo core business che consiste nella raccolta, pulizia e spazzamento. Eventuali sviluppi di investimento nel settore impiantistico dovranno essere concordati in armonia con le politiche del socio Roma Capitale”. Lo ha detto la Presidente di Ama, Luisa Melara, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire. L'articolo Presidente Ama: investimenti in impianti vanno concordati con ...

Barack Obama “re” di Twitter : l’ex Presidente sta per superare Katy Perry e stacca Trump di 45 milioni di follower - ma cinguetta meno : Katy Perry, la regina di Twitter, sta per essere spodestata. A inseguirla, come riporta il quotidiano La Repubblica, non è una pop star, né tantomeno un calciatore, solitamente i beniamini dei social, bensì un ex presidente, Barack Obama. Con una media di appena 18 cinguettii al mese, il democratico raggiungerà presto la cantante californiana. La data è quasi certa: lo stacco dovrebbe avvenire entro il 10 agosto. Attualmente tra i due c’è ...

Atletica – L’ex velocista Carl Lewis contro il Presidente Trump : “razzista e misogino - ama solo se stesso” : L’ex stella dell’Atletica americana, Carl Lewis, ha lanciato delle vere e proprie bordate ai danni del presidente USA Donald Trump descrivendolo come razzista e misogino Dopo le recenti stragi che in America hanno riacceso il dibattito sulla facile reperibilità delle armi, il presidente Trump è finito nuovamente al centro di un’accesa polemica. In occasione dei Giochi Panamericani, l’ex stella dell’Atletica ...

Il Presidente brasiliano Bolsonaro ha licenziato il direttore dell’Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale - che aveva accusato di mentire sul disboscamento dell’Amazzonia : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha licenziato il direttore dell’Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (Inpe), che aveva accusato di mentire sul disboscamento dell’Amazzonia. L’Inpe ha recentemente pubblicato delle analisi basate sulle immagini satellitari secondo le quali nella prima metà di luglio

Battibecco e urla in commissione Politiche dell’Ue - il leghista Rinaldi a De Luca : “Stai zitto!”. E il Presidente lo richiama : “Ne parlate fuori” : Battibecco nel corso dell’audizione alle Commissioni Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato, di membri italiani del Parlamento europeo. Durante il suo intervento il leghista Antonio Maria Rinaldi si è rivolto al deputato Pd De Luca, urlandogli di stare “zitto”. “Non può dire zitto a un collega” lo ha richiamato il presidente della commissione Sergio Battelli L'articolo Battibecco e urla in commissione ...

Barack Obama - la maglia da basket dell'ex Presidente USA all'asta : Che Barack Obama fosse un presidente cool, è fatto risaputo: dai suoi gusti musicali ultra giovanili alla sua amicizia con star dello spettacolo e non solo, negli anni è diventato una personalità pubblica che ha conquistato i cuori degli americani grazie al suo travolgente carisma, al di là della sua figura politica. Ammirato anche per la sua storia personale, in giovane età l'ex presidente è stato inoltre uno ...

L’endorsement di Katy Perry - Demi Lovato e Ariana Grande per Kamala Harris : donna - nera e potenziale candidata Presidente : Mentre le popstar italiane si sbracciano urlando "parlateci di Bibbiano", unendosi al coro delle proteste politicizzate, negli Stati Uniti le dive del pop si schierano a favore dei candidati che vorrebbero in corsa alle presidenziali 2020: Katy Perry, Demi Lovato e Ariana Grande lo hanno fatto insieme e apertamente, presenziando ad una serata in onore di Kamala Harris. Le tre popstar hanno ufficializzato così il loro sostegno a questa ...

Elkann ad Amatrice per l’inaugurazione della nuova scuola con Marchionne nel cuore : l’istituto intitolato all’ex Presidente Ferrari? : La Ferrari ad Amatrice per l’inaugurazione del nuovo Polo Scolastico: la nuova scuola sarà intitolata a Marchionne? Giornata di forti emozioni ad Amatrice: è stata inaugurata infatti oggi la nuova scuola Romolo Capranica, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella, ma anche del presidente della Ferrari, John Elkann. L’azienda del Cavallino ha dato tutto il suo supporto al progetto dopo la distruzione del ...

Eutanasia - il Presidente di Exit Italia : “Ci chiamano 90 persone disperate a settimana - diamo solo informazioni” : “L’avviso di garanzia è relativo al caso della signora di Catania Alessandra Giordano, nostra associata. Mi telefonò dicendo che era disperata”. Lo racconta Emilio Coveri, presidente di Exit Italia, associazione che promuove il diritto all’Eutanasia, che ha ricevuto un avviso di garanzia a Torino per il caso di una donna deceduta lo scorso marzo in una clinica svizzera che pratica il suicidio assistito. “Mi chiese ...

Roma - la Presidente Ama filma un ristoratore che accatasta i rifiuti in strada. Passa Hugh Grant e le strappa il telefono : Mentre la presidente dell’Ama, Luisa Melara, in centro a Roma, stava filmando con il suo cellulare la scena di un ristoratore che accatastava i rifiuti sulla strada, è Passato l’attore Hugh Grant e signora ed è finito dentro al video. L’attore britannico non ha gradito che venisse filmato in quel contesto e ha – secondo quanto riferito dalla stessa autrice del filmato in un comunicato stampa – strappato il ...

