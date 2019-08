Porto | c’è anche Casillas nella lista per il campionato

Bale-Zidane - ancora frecciate. Il procuratore del gallese : “Non c’è mai stato rapPorto tra loro” : “È semplice: a Zidane non piace Gareth. Non c’è un rapporto tra di loro, non c’è mai stato“. Continua il confronto a distanza, pesante, tra l’agente di Bale Jonathan Barnett e Zinedine Zidane. Il gallese, considerato dal tecnico del Real fuori dal progetto, stava per firmare con i cinesi dello Jiangsu, ma è saltato tutto nella giornata di ieri. L’esterno ha un contratto fino al 2022 e guadagna 14,5 ...

Dolce e Gabbana vendono la super villa di Stromboli - c’è anche un eliPorto : E’ in vendita la villa che Dolce e Gabbana possiedono sulla vulcanica Stromboli, dimora estiva dei due stilisti fin dagli anni Novanta, dove vi hanno ospitato star come Madonna e Naomi Campbell, e grandi feste. La proprietà di Domenico Dolce e Stefano Gabbana su una delle più belle e selvagge tra le sette isole dell’arcipelago delle Eolie in Sicilia, divenuta famosa negli anni ’50 quando Roberto Rossellini vi girò «Stromboli ...

De Nicola : “Il caso Ospina non c’entra - vado via per un altro motivo. Sul rapPorto con De Laurentiis…” : De Nicola: “Il caso Ospina non c’entra, vado via per un altro motivo…”. Le sue parole a ‘Il Mattino’ “Fa un certo effetto non vedere Alfonso De Nicola circondato dai suoi grafici e dai suoi appunti medici sui calciatori del Napoli. Ma dopo 14 anni si è interrotto il suo rapporto professionale con il club azzurro. A Dimaro non ci sarà. «E lo ammetto, sono triste ma vuol dire che farò un po’ di ...

Contanti e minibot : imPorto e che differenza c’è tra le monete : Contanti e minibot: importo e che differenza c’è tra le monete E’ molto discussa in questo periodo, negli ambienti della politica e non solo, la possibilità, avanzata dalla Lega, di introdurre i cosiddetti minibot. Vediamo di seguito qual è il rapporto tra Contanti e minibot e quali differenze è opportuno notare. Se ti interessa saperne di più sul rapporto tra cassette di sicurezza e Contanti, clicca qui. Qual è il ...

Per Buffon offerta milionaria del Porto. E c’è anche il Leeds : Sul Corriere della Sera il mercato di Gigi Buffon, tutt’altro che immobile. Il portiere ha rispedito al mittente le attenzioni della Fluminense di Rio de Janeiro ed ha anche accantonato la possibilità Barcellona. Per lui c’è un’offerta milionaria da parte del Porto, che ha due coppe da giocare e che per il momento è la pista più concreta per il suo futuro. Resta da capire se Casillas si ristabilirà dopo l’attacco cardiaco ...