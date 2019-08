Politica italiana in lutto | morto l’ex ministro | stroncato da un malore in spiaggia

La Politica italiana - incapace di chiudere i conti e rigenerarsi : Alla fine la Tav si farà, o così sembra. Con una diretta Facebook, il premier Giuseppe Conte ha sottolineato che sono mutate le condizioni rispetto al marzo scorso, quando si era detto contrario alla grande opera. “L’Europa si è detta disponibile ad aumentare il finanziamento. Per la tratta nazionale l’Italia potrebbe beneficiare del finanziamento del 50 per cento. Ulteriori finanziamenti saranno disponibili grazie all’impegno ...

Il “partito di Bibbiano” è uno dei momenti più bassi della Politica italiana : “E allora Bibbiano?”. È il tormentone dell’estate 2019, la risposta che si presta a tutto, che si parli di fiscalità, migranti, Europa, calcio o spettacolo. Basta trovarsi in difficoltà davanti al proprio interlocutore, a quel punto sarà sufficiente tirare fuori l’indagine sul presunto traffico di minori nel comune emiliano, per ricordarci che c’è chi se la passa peggio, ovvero il Pd – almeno a quanto dicono i nostri rappresentanti di ...

Ghali duetta con Stormzy in Vossi Bop e si scaglia contro la Politica italiana (audio - testo e traduzione) : Nella nuova versione di Vossi Bop Ghali duetta con Stormzy e propone la sua invettiva contro la politica italiana. Il brano originale, pubblicato ad aprile dal rapper britannico, è contenuto nella seconda prova in studio in prossima uscita ed è stato rilanciato oggi, 19 luglio, con la collaborazione del rapper milanese. Ghali, recentemente, ha pubblicato i singoli Turbococco e Hasta La Vista e ha partecipato alla ...

Caso Lega-Russia. Mosca : "Nessuna ingerenza nella Politica italiana". M5s : sì a commissione d’inchiesta : Sulla vicenda dei presunti fondi illeciti russi alla Lega interviene Mosca: "Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi". La procura di Milano intanto ha aperto un’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il leghista Gianluca Savoini, fondatore e presidente dell’associazione Lombardia-Russia. Presunti fondi russi alla Lega: ...

Mosca : no ingerenze in Politica italiana : 20.36 "Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi" ed è "ridicolo" muovere accuse in base a un file audio "con qualcuno che, da qualche parte, parla russo". Lo ha detto una fonte diplomatica russa, a proposito della registrazione di una presunta trattativa per un finanziamento russo alla Lega. "E' molto difficile commentare quando non si hanno dati", dichiara la fonte. "E' necessario capire chi siano ...

FINANZA E Politica/ Le conseguenze della 'resa' italiana all'Ue : Per evitare la procedura d'infrazione l'Italia si è sostanzialmente arresa all'Ue. Tutto ciò avrà ancora delle conseguenze

Così la Politica italiana ostacola l’ascesa delle donne : La ciclopica tornata amministrativa appena conclusa ha cambiato la faccia di 3.825 Comuni italiani. La faccia e anche il genere: le donne elette sindaco risultano 628, un numero significativo considerando che si sono spesso battute contro competitori uomini. ...

La Politica italiana del 2019 ha sdoganato la violenza fisica : (Foto: Alberto Pizzoli/Afp/Getty Images) Sa di poterlo fare. Di colpire una minoranza fra le più devastate d’Europa. Ma il punto non è quello. Perché in questa Italia cattivista ciascuno di noi, a seconda delle proprie stagioni della vita, delle proprie fortune e sfortune o delle proprie scelte e condizioni, può trasformarsi in minoranza sotto attacco: donne, omosessuali, stranieri, avversari politici, disoccupati, meridionali, intellettuali, ...

Paolo Mieli : toghe e Politica. Una inquietante verità sulla magistratura italiana : "Nonostante Antonio Di Pietro dopo varie avventure sia finito ai margini della vita politica, l'Ordine giudiziario di cui un tempo fece parte è divenuto via via più potente. E in grado di condizionare la vita politica del Paese". Paolo Mieli, nel suo editoriale su il Corriere della Sera, dice una ve