Pioggia di stelle cadenti ad Agosto | conto alla rovescia per le Perseidi | le “Lacrime di

(Di giovedì 8 agosto 2019) “Dopo un 2018 a dir poco memorabile, per il 2019 le condizioni osservative dellesaranno meno favorevoli, anche se sarà possibile vederne circa 50 l’ora a ridosso del picco“: lo spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, riferendosi allepiù attese dell’anno, comunemente note come “Lacrime di San Lorenzo”. La Luna “sarà piena il 15e nei giorni del picco sarà visibile fin dal tramonto, per buona parte della notte. Le condizioni migliori di visibilità delle meteore disi verificheranno quindi nella parte finale della notte, poco prima dell’alba, dopo che la Luna sarà tramontata. Lo sciame dellesarà già attivo nelle notti tra il 10 e l’11 e tra l’11 e il 12, quando la Luna tramonterà prima rispettonotte del picco“. La visibilità ...

