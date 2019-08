PG Nationals | il racconto delle finali dei campionati nazionali di LoL e R6 targati PG

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) L’ultimo weekend di luglio ha visto andare in scena al Teatro Olimpico di Roma ledella stagione estiva del Rainbow Six Siege PGe del PGVigorsol di League of Legends, i due principali tornei italiani dedicati ai rispettivi titoli organizzati da PG Esports, che han visto emergere vittoriosi i Mkers su Rainbow Six Siege ed i Campus Party Sparks su League of Legends. Per entrambe le giornate di competizione gli organizzatori hanno scelto di strutturare gli eventi in modo da unire la competizione vera e propria con l’intrattenimento, presentando in apertura degli show match che hanno visto protagonisti i principali influencerrispettive scene. PG Esports da parte sua non smentisce le attese, riuscendo a mostrare nuovamente la sua capacità di confezionare eventi di buon livello anche al di fuori di fiere di settore, grazie anche ad una location, ...

