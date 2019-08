Pd | Martina | non facciamoci opposizione da soli

Daniele dal Moro allontana Martina Nasoni : "Con lei ho chiuso - non voglio più saperne" : Pochi giorni fa la rottura, Daniele dal Moro e la vincitrice dell'ultimo Grande Fratello 16 Martina Nasoni non stanno più insieme e a darne notizia è stata la stessa ragazza 'dal cuore di latta' sul suo profilo Instagram. La loro è una storia tormentata già all'interno della casa più spiata d'Italia, fra tira e molla i due hanno fatto discutere dentro e fuori dal reality show. Martina Nasoni – ...

Daniele Dal Moro chiude con Martina Nasoni/ 'Basta! Non voglio più sentirne parlare' : Daniele Dal Moro chiude con Martina Nasoni e sbotta sui social: 'Non mi fate più domande su di lei' ma la vincitrice del Grande Fratello 2019...

Martina Nasoni reagisce alle critiche : “Non ho niente da nascondere” : Martina Nasoni criticata dopo il Grande Fratello: la sua risposta Martina Nasoni ha deciso di ritagliarsi una settimana di vacanza dopo un periodo impegnativo che l’ha vista al lavoro. La vincitrice del Grande Fratello ha infatti raccontato su Instagram di avere un progetto in cantiere, senza svelare troppo. In questi giorni Martina Nasoni è stata a Napoli per poi puntare alla Calabria e godersi il mare del Sud Italia. Ieri la ragazza ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : una grande Martina Trevisan non basta - Alizé Cornet va al secondo turno : Un’autentica battaglia non basta a Martina Trevisan per avere ragione di Alizé Cornet nel primo turno del WTA di Palermo. In un match lunghissimo, arrivato alla soglia delle tre ore, la francese batte la toscana con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-1 ed accede al secondo turno, dove si troverà di fronte la tedesca Anna-Lena Friedsam, che ha sconfitto la svizzera Stefanie Voegele per 6-2 7-6(6). Il primo set sembra andare rapidamente nella ...

Daniele e Martina ultime notizie : “Una storia d’amore non è solo sorrisi” : Grande Fratello gossip, Daniele e Martina: la storia d’amore non comincerà mai? Martina e Daniele del Grande Fratello continuano a far parlare di loro. Un ultimo messaggio scritto dal ragazzo ha fatto dividere i loro fan: da una parte c’è chi crede che sia finalmente riuscito a capire che è Martina Nasoni la ragazza giusta […] L'articolo Daniele e Martina ultime notizie: “Una storia d’amore non è solo sorrisi” ...

Mondiali di nuoto 2019 – Martina Carraro incredula : “non sto capendo molto! Pensavo di aver sbagliato” : Martina Carraro emozionata dopo il bronzo mondiale conquistato oggi nei 100 rana femminili a Gwangju: le parole dell’azzurra Una giornata ricca di emozioni da Gwangju: l’Italia festeggia per l’oro di Simona Quadrella nei 1500 stile libero, ma anche per la prima medaglia iridata italiane nella rana, conquistata da un’eccezionale Martina Carraro. L’azzurra ha chiuso al terzo posto la sua gara nei 100 rana ...

Nuoto - Mondiali 2019. Martina Carraro : “Non ci sto capendo nulla - non credo al bronzo. Onorata del podio” : Martina Carraro ha chiuso col botto una giornata da urlo per l’Italia ai Mondiali 2019 di Nuoto, la ligure ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 rana scrivendo una pagina di storia perché è diventata la prima azzurra capace di salire sul podio iridato in questo stile. La 26enne si è resa protagonista di una seconda vasca davvero da urlo, ha recuperato posizioni su posizioni e ha toccato la piastra in terza piazza regalandosi così il ...

Laurea Martina Hamdy : c’è Stefano Sala - non la Mazza. Amaro retroscena : Laurea Martina Hamdy: c’è Stefano Sala e non Benedetta Mazza. Amaro retroscena Complimenti a Martina Hamdy. La 25enne ex gieffina si è Laureata in architettura nelle scorse ore, più precisamente ieri 18 luglio. Il titolo lo ha conseguito all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e dopo la proclamazione ha festeggiato con un party a bordo piscina. […] L'articolo Laurea Martina Hamdy: c’è Stefano Sala, non la Mazza. ...

Grande Fratello : Daniele ritorna in moto - Martina : “Non morire!” : Daniele e Martina, Grande preoccupazione su Instagram ma il ragazzo non ha paura Daniele Dal Moro è ritornato a guidare la sua moto dopo il piccolo infortunio. Aveva confessato di essersela vista brutta, ma per fortuna non è successo nulla di grave. La scelta di Daniele di guidare nuovamente ha preoccupato parecchio Martina Nasoni che, […] L'articolo Grande Fratello: Daniele ritorna in moto, Martina: “Non morire!” proviene da ...

Martina Nasoni preoccupata per Daniele : “Non prenderla! Ti ammazzo” : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: lei preoccupata per quello che gli è capitato Martina Nasoni ha “intimato” Daniele Dal Moro a non prendere più la sua moto! Almeno per il momento. La vincitrice del Grande Fratello si è spaventata parecchio quando ha scoperto che il suo amico (in che altro modo possiamo chiamarlo?) ha […] L'articolo Martina Nasoni preoccupata per Daniele: “Non prenderla! Ti ammazzo” proviene da ...

Martina Nasoni è arrabbiata con Daniele? Il gesto di lei non piace : Daniele Dal Moro snobbato da Martina Nasoni? L’episodio che spiazza Martina Nasoni e Daniele Dal Moro potrebbero aver litigato? Ovviamente non è dato saperlo, ma il gesto che ha fatto lei ha immediatamente fatto pensare che qualcosa tra i due si sia rotto. Cosa ha fatto la vincitrice del GF 16? In pratica lui, durante una diretta instagram, ha invitato a partecipare Martina Nasoni. Tuttavia quest’ultima non ha accettato, scatenando ...

“Oggi sono 44” : Martina Colombari li festeggia ‘così’. E non ce n’è per nessuna : Buon compleanno Martina Colombari! “Oggi sono 44 ed io celebro la vita!”, scrive la ex Miss Italia su Instagram per festeggiarsi e regala ai fan una foto in cui c’è tutta la sua bellezza (e grazie, classe, perfetta forma fisica… insomma perfezione). Martina Colombari è una 44enne da far girar la testa, signori. È raggiante, sorridente e in una forma smagliante che fa invidia alle sue colleghe più giovani. E ovviamente ha fatto il pieno di like e ...

Daniele Dal Moro e Martina non stanno insieme : la loro smentita : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non sono fidanzati: parlano loro Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, dopo tanto parlare, finalmente vengono allo scoperto, mettendo a tacere una volta per tutte le voci di corridioio inerenti a un loro presunto fidanzamento. Difatti i due, in queste ultime ore, parlando con i rispettivi fan su instagram, hanno dichiarato senza tanti peli sulla lingua di non essersi mai messi insieme, ma di essere diventati solo ...

Grande Fratello - la verità di Martina su Daniele : 'Non siamo fidanzati - sono molto presa' : Tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello 16 vi sono sicuramente Daniele e Martina, i quali all'interno della casa più spiata d'Italia si sono avvicinati moltissimo. La vincitrice del reality show condotto da Barbara D'Urso non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del bel Daniele, anche se tra i due non è mai sbocciato il vero e proprio amore. E a distanza di un mese dalla fine del programma, ecco che Martina ha ...