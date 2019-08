Paura tra Trentino e Veneto | terremoto avvertito a Verona e Trento DATI e MAPPE

Terremoto a Cosenza : scossa di magnitudo 2.6 scuote la Calabria - Paura tra turisti e residenti : Un Terremoto di magnitudo 2.6 e con epicentro superficiale è stato registrato alle 16.05 di oggi in provincia di Cosenza. La scossa è stata avvertita distintamente da turisti e residenti fino a Rende. Tanti i messaggi apparsi sui social network. Tanta paura al momento, ma nessun danno a cose e persone.Continua a leggere

Maltempo - nubifragio a Bolzano : alberi sradicati e danni - Paura tra i turisti [FOTO e VIDEO LIVE] : Un violento temporale con una forte grandinata si è abbattuto sul centro di Bolzano oggi poco prima delle ore 14. sradicati diversi alberi secolari e alcuni tetti scoperchiati. Secondo quanto riportano i siti locali, numerose le strade e le cantine allagate anche se non si ha notizia di feriti. Si temono gravi danni alle colture. A seguito del violento temporale il sindaco, Renzo Caramaschi, invita, per ragioni di prudenza, ad evitare nelle ...

Paura per Massimo Boldi : un incidente d’auto - vettura fuori strada. “Un colpo di sonno” : Giornata da dimenticare e grande spavento per Massimo Boldi. Il famosissimo attore è rimasto infatti coinvolto in un grave incidente d’auto. La notizia sta facendo in queste ore il giro dei social network ed è stata rilasciata da una fonte molto vicina alla famiglia del “compagno” di Christian De Sica. La persona tiene a rimanere anonima ma si tratta di una notizia confermata, nonostante la famiglia voleva rimanesse top secret.\\ Stava infatti ...

Stragi Usa - Barack Obama : basta leader che alimentano Paura e odio : Stragi Usa, Barack Obama: basta leader che alimentano paura e odio L'ex presidente Usa su Twitter invita a "rifiutare linguaggi che alimentano paura o normalizzano sentimenti razzisti" e a "chiedere a chi governa che la legislazione sulle armi nel Paese cambi" Parole chiave: ...

Teo Teocoli - Paura per le condizioni di salute : annullato lo show - le poche (e strane) parole del suo staff : paura per le condizioni di Teo Teocoli. Le parole del suo staff sono concise: "Caffeina Cultura", si legge, "comunica che per problemi di salute dell'artista, l'evento Tutto Teo di e con Teo Teocoli previsto per il 6 agosto prossimo presso l'Arena Grande del Castello di Santa Severa, è stato annu

Carabiniere ucciso - Elder si difende : "Avevo Paura di essere strangolato". La famiglia : "Torni presto a casa" : Finnegan Lee Elder - uno dei due giovani americani arrestati per l’omicidio del Carabiniere Mario Ciercello Rega, il 26 luglio a Roma - cambia versione. Carabiniere ucciso, i dubbi dei pm. Il padre di Natale-Hjorth: "Mio figlio non sapeva nulla del coltello" Sulle circostanze che hanno portato alla morte di Cerciello Rega indaga anche la procura militare. Il 19enne che dopo ...

