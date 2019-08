Pallavolo | scelta l’Italia per il Torneo di Qualificazione Olimpica | i 14 azzurri

Fonte : sportfair

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il ct azzurro ha scelto quelli che saranno i quattordici atleti che parteciperanno aldia Bari Il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte aldiin programma nel week end al Pala Florio. Questo il roster: Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 2. Riccardo Sbertoli Centrali: 17. Simone Anzani, 14. Matteo Piano, 15. Roberto Russo Schiacciatori: 16. Oleg Antonov, 10. Filippo Lanza, 5. Osmany Juantorena, 19. Daniele Lavia Opposti: 20. Gabriele Nelli, 9. Ivan Zaytsev (capitano) Libero: 11. Fabio Balaso, 13. Massimo Colaci, 18. Nicola Pesaresi Come da regolamento, prima di ogni gara, il CT deciderà i due libero che scenderanno in campo. Le altre formazioni in campo Serbia: 1. Aleksandar Okolic (centrale), 2. Uros Kovacevic (schiacciatore), 4. Nemanja Petric (schiacciatore, capitano), ...

trapani24h : #Pallavolo volley transfer – Chiara Scirè scelta d'amore: torna a Marsala - GaiaR11 : Hanno tolto i like a tutti su Instagram tranne a me, mi sento come quando alle superiori ero una delle ultime ad es… - miperdoinzayn : Rappresentazione visiva del perché ero scelta sempre per ultima quando formavano le squadre di pallavolo a scuola: -