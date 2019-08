Pallavolo | domani scatta il Torneo di Qualificazione Olimpica | le parole degli azzurri

Fonte : sportfair

(Di giovedì 8 agosto 2019) Tutto pronto per la prima sfidacontro il Camerun, in programmasera alle ore 21.15 In Puglia cresce l’attesa per l’inizio deldiche daa domenica si terrà al Pala Florio. In attesa del match d’esordiodi(ore 21.15 diretta Rai 2) contro il Camerun, alcunihanno incontrato la stampa. MASSIMO COLACI: “Vedo una squadra molto determinata, nel gruppo c’è grande fiducia perché nelle ultime settimane ci siamo allenati tanto e bene. Nel corso del lavoro abbiamo incontrato delle difficoltà, ma sono convinto sia positivo perché tutto questo ci servirà in campo, sarà fondamentale saper soffrire e tirarsi fuori dai momenti complicati. C’è tanta voglia di esordire, tutti i giocatori vivono per le gare e sognano di prendere parte a competizioni come queste, dove si provano emozioni davvero forti. Senza ...

