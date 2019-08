Open Arms | i migranti bloccati nel mezzo del Mediterraneo

Open Arms - Saviano contro Salvini : “Tendiamo mano a migranti”. Il ministro : “Ancora parla?” : Lo scrittore Roberto Saviano lancia un appello su Facebook, chiedendo di aiutare i 121 migranti a bordo della Open Arms, in mare da sette giorni: "Il mio invito è a fotografarci mentre tendiamo la mano e postare la foto sui social per contenere la massa di sterco che il ministro della Mala Vita Salvini e suoi scherani stanno diffondendo sul web". Replica Salvini: "Ma ancora parla? Porti chiusi e prima gli italiani".Continua a leggere

Sassoli a Juncker : intervenire Open Arms : 16.34 "Coordinare un intervento umanitario rapido, con un'equa redistribuzione dei migranti". E' l'appello del presidente del Parlamento Europeo,Sassoli,al leader della Commissione Ue, Juncker, per il caso della nave Open Arms, con 121persone a bordo, che non sa dove andare "La situazione è grave e merita un'azione tempestiva-scrive Sassoli- anche perchè, come sa bene per formazione e sensibilità,i poveri non possono aspettare. Il Parlamento ...

Sassoli a Juncker sul caso Open Arms : "L'Ue non sia indifferente - facciamolo per Hortensia" : La lettera Il presidente del Parlamento Europeo scrive al presidente della Commissione europea. "facciamolo per la donna ustionata con la benzina per sfuggire al suo aguzzino. Se l'Europa non saprà proteggerla significherà che avremo perso l'anima oltre che il cuore"

Migranti - "Open Arms" ancora senza porto : «Ue si volta dall'altra parte» : L'appello della capo missione a bordo Anabel Montes Mier: «Rinnoviamo nuovamente la richiesta di avere con urgenza un porto sicuro dove sbarcare queste persone secondo quanto previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali»

Migranti - Malta nega i rifornimenti alla Ocean Viking e Open Arms sfida Salvini : Bloccata a 30 miglia la Lampedura, la nave della ong spagnola avverte: "In caso di problemi seri con i 121 a bordo entreremo in acque italiane"

