Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Un solo colpo sparato dall’alto verso il basso con la pistola calibro 7,65 quasi appoggiata all’orecchio sinistro, il corpo che si accascia e la fuga del. Sono alcune delle pochesull’di Fabrizio Piscitelli, noto come, il leader della Curva Nord della Lazio assassinato mercoledì pomeriggio in via Lemonia, in zona Cinecittà, a Roma. Gli investigatori della Squadra Mobile sono alla ricerca di indizi per ricostruire la dinamica e ildietro l’del 53enne, noto negli ambienti criminali, con diversi precedenti da stadio e una condanna in primo grado per la tentata estorsione al presidente Claudio Lotito nel tentativo, fallito, di scalata alla SS Lazio. I testimoni e le telecamere Punti oscuri tanti,poche per gli uomini agli ordini di Luigi Silipo, che nell’immediatezza del delitto hanno ascoltato alcune ...

fattoquotidiano : Omicidio Diabolik, il killer vestito da runner e il movente: dubbi e certezze sull’agguato a Piscitelli, il leader… - CorriereCitta : Omicidio Diabolik: è caccia al killer vestito da runner che ha ucciso Fabrizio Piscitelli - Noovyis : (Omicidio Diabolik, il killer vestito da runner e il movente: dubbi e certezze sull’agguato a Piscitelli, il leader… -