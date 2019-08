Olivia Newton John | Il cancro è tornato Ma non voglio sapere quanto mi resta da

L’urlo di Hugh Jackman e i suoi 15mila fan per Olivia Newton-John : "Ciao Olivia, sono Hugh, insieme a 15mila fan e amici". È il saluto speciale di Hugh Jackman per Olivia Newton John, realizzato durante uno spettacolo dell'attore australiano a Sydney e dedicato all'attrice che ha recentemente raccontato di dover affrontare un nuovo tumore, il terzo. "Sei una persona, una madre, una cantante e ballerina fantastica", dice Jackman prima di urlare insieme ai 15mila spettatori: "Ti vogliamo bene".

Grease - Olivia Newton-John malata di cancro : «Non so quanto mi resta da vivere» : Olivia Newton-John è tornata a parlare in tv del cancro che ha cambiato la sua vita. Ammalatasi nel 1992, il male si è ripresentato nel 2013 e poi di nuovo due anni fa. Le possibilità di sopravvivenza a questo stadio della malattia sono davvero poche ma l’attrice non vuole sapere quanto le resta da vivere. “Non so quanto ancora vivrò. Non ho nemmeno voluto saperlo dai dottori. Sono grata per ogni giorno che vivo, ogni giorno è un regalo” ha ...

Olivia Newton-John - il cancro non è curabile ma combatte : La battaglia di Olivia Newton-John contro il cancro si è fatta più difficile. L’attrice e cantante australiana è alle prese con un tumore che si è rivelato incurabile. Che la malattia fosse tornata l’aveva annunciato lei stessa mesi fa. Ora la mitica Sandy di Grease ha chiarito il suo stato di salute in una lunga intervista concessa a 60 Minutes Australia in cui è apparsa ben determinata a resistere forte di quel sorriso che ...

Olivia NewtonJohn lotta contro il cancro - il commovente messaggio di Hugh Jackman : “Ti amiamo” : Durante uno show a Sydney, Hugh Jackman ha voluto rivolgere un commovente messaggio a Olivia Newton-John, che sta lottando contro il cancro al seno. Coinvolgendo la platea, le ha fatto sapere di reputarla un'incredibile donna, mamma, cantante e ballerina. Poi, ha invitato i presenti a dire tutti insieme: "Olivia ti amiamo". Il risultato è stato un momento di intensa emozione.\\Hugh Jackman, che in passato ha lottato contro un cancro alla pelle, ...

Olivia NewtonJohn e il cancro - la malattia non è curabile : “Non voglio sapere quanto mi resta” : Le possibilità di sopravvivenza a questo stadio della malattia sono davvero poche ma l’attrice non vuole sapere quanto le resta da vivere. L'attrice e cantante australiana continua la sua battaglia contro la malattia. Il suo tumore è allo stadio 4, è sotto controllo ma non è guaribile. "Preferisco non sapere quanto mi resta da vivere", ha dichiarato la Sandy di Grease, che sta affrontando il cancro per la terza volta, "Convivo con questa cosa. ...

Grease - su Canale 5 una serata all’insegna della nostalgia in compagnia di John Travolta e Olivia Newton-John : È inequivocabilmente una serata nostalgia quella che offre stasera Canale 5 alle 21.20 con Grease, il celebre musical del 1978 diretto da Randal Kleiser, con John Travolta e Olivia Newton-John. La nostalgia però non è solo quella che proverà la generazione di cinquantenni, a cui un film che avranno visto al cinema quarant’anni fa attiverà ricordi e sensazioni della loro adolescenza. La nostalgia è l’elemento quintessenziale di un film tutto ...