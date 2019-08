Oggi il 63esimo anniversario della tragedia di Marcinelle

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 8 agosto 2019) Ricorreildi, una delle pagine più nerestoria mineraria nel mondo estoria dell'emigrazione italiana: l'8 agosto è stato proclamato, a buon titolo, nel 2001 Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo ein tante città del nostro Paese si ricorderà l'incendio scoppiato 63 anni fa in uno dei pozziminiera di carbon fossile del Bois du Cazier, una miniera di carbone in quella che allora era la città di, vicino a Charleroi, in Belgio.Dopo giorni di disperati tentativi di salvataggio, fu annunciata da un soccorritore - in italiano - la devastante verità: 262 morti, da 12 Paesi, ma soprattutto dall'Italia, per il conteggio delle vittime arrivò a 136 decessi. Per i minatori di, che invano cercarono una via di scampo nei tunnel bloccati dalle fiamme, furono letali le ...

