Nuovi Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ | ecco come sono

Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Watch Active 2 in tutta la loro bellezza in Nuovi render stampa : Nelle scorse ore sono state pubblicate in Rete un'immagine rendering del Samsung Galaxy Note 10+ e un'altra del Samsung Galaxy Watch Active 2

Addio all'offerta con 100 GB di spazio su OneDrive per gli acquirenti di Nuovi smartphone Samsung : A quanto pare Samsung ha deciso di non offrire più i 100 GB di spazio su OneDrive agli acquirenti di nuovo smartphone Samsung di fascia media e alta.

Samsung Galaxy Tab S6 è quasi ufficiale : ecco Nuovi render stampa e specifiche tecniche : Samsung Galaxy Tab S6 sarà un signor tablet tutto in metallo con Snapdragon 855, S-Pen con ricarica wireless e tanto altro, ma l'assenza del jack per le cuffie non andrà certamente giù a molte persone.

Nuovi indizi sulle specifiche di Samsung Galaxy A10s in attesa del lancio : Samsung Galaxy A10s torna a far parlare di sé con una serie di Nuovi indizi riguardanti la sua dotazione tecnica, con diversi upgrade in arrivo.

Non mancherà la potenza al Samsung Galaxy Note 10 : Nuovi risultati di Geekbench : Passa su Geekbench il Samsung Galaxy Note 10 (product-code "SM-970F"), andando a conferma delle specifiche tecniche di cui già circolavano sul suo conto. Il prodotto testato corrisponde alla variante europea, che debutterà (così almeno dovrebbe essere) con il processore Exynos 9825 (versione aggiornata dell'Exynos 9820 che equipaggia i Galaxy S10). Come riportato da 'gsmarena.com', il Samsung Galaxy Note 10 (che include 8GB di RAM) ha fatto

Modalità notte per Galaxy S10 5G e Samsung Pay per Galaxy A40 con i Nuovi aggiornamenti : Mentre Samsung Galaxy A40 riceve le patch di luglio e Samsung Pay, per Samsung Galaxy S10 5G è disponibile la Modalità notte nelle foto.

Samsung Galaxy Note 10 : Nuovi dettagli su prezzo e caratteristiche : Sappiamo già che per il 7 agosto 2019, Samsung ha organizzato un nuovo evento Unpacked presso il Barclays Center di New York. In quell'occasione aprirà ufficialmente il sipario sulla nuova generazione della sua famiglia di phablet, rappresentata dal Galaxy Note 10. Come tradizione, le aspettative sono piuttosto alte e in molti aspettano di conoscere le novità che dovrebbero caratterizzare i nuovi terminali top di gamma del produttore

Nuovi guai in vista per Samsung - accusata di pubblicità ingannevole sulla resistenza all'acqua di Galaxy S10 : Una commissione australiana a citato in giudizio Samsung per pubblicità ingannevole in merito alla resistenza all'acqua dei Nuovi Galaxy S10.