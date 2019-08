“Non si nascondono più” Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino | nuove foto

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2019) Rimpasto o crisi di governo: quale che sia lo scenario politico curiosità e gossip non vanno in vacanza. Anzi, è con l’estate che uomini e donne della politica si presentano in modo diverso, spesso facendosi accompagnare (egrafare) in spiaggia o montagna dal proprio partner. Chi ha buona memoria ricorda benissimo i giorni di insediamento di un anonimoa Palazzo Chigi, tutti a scavare nella sua vita privata per scovare la dolce metà. Bastò poco per individuarla in, nome molto noto nella capitale manager all’hotel Plaza di Roma, di proprietà del padre Cesare. Poi si accertò anche l’esistenza di una ex moglie: Valentina Fico, con la qualeha avuto un bambino di nome Niccolò e vive con la donna. Legale dell’avvocatura dello Stato, è stata legata sentimentalmente per molto tempo al futuro premier. Una storia che è alla fine arrivata ...

