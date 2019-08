Netflix | nella nuova serie ‘Diagnosis’ una malattia mai diagnosticata viene curata a

Nella serie The Witcher di Netflix potrebbero comparire anche gli amati personaggi di Vesemir e Eskel : Il silenzio che circondava la serie Netflix di The Witcher si è finalmente rotto. Dal Comic-Con di San Diego è finalmente arrivato il primo trailer per l'attesa serie che ha già ottenuto moltissime reazioni da parte dei fan su Twitter.Mentre sappiamo che la serie si s'ispirerà maggiormente ai libri, ci saranno alcuni richiami ai giochi di CD Projekt RED, come la celebre scena della vasca da bagno di The Witcher 3. Ma per quanto riguarda i ...

Nella serie The Witcher di Netflix ci sarà la celebre scena della vasca da bagno : Ebbene sì, a quanto pare Nella serie The Witcher di Netflix ci sarà una scena Nella vasca da bagno.La showrunner, Lauren Schmidt Hissrich, ha confermato a io9 che "c'è una vasca da bagno in questa stagione. Non ti dirò chi c'è Nella vasca, ma c'è una vasca da bagno". La presenza della scena, dunque, rende chiaro come la serie, oltre a ispirarsi ai libri di Andrzej Sapkowski, farà riferimento anche alla serie di giochi di CD Projekt RED.Come ...

Nella serie The Witcher di Netflix Geralt porterà con sé anche la spada d'argento : Le ultime immagini della serie Netflix di The Witcher erano incentrate su Rutilia, o almeno questo è quello che tutti pensavano a prima vista. A quanto pare, però, nell'immagine c'era un dettaglio interessante che in molti non hanno visto, fino a quando lo showrunner della serie non ha esortato i fan a dare un'occhiata più da vicino al debutto di Rutilia. Nell'immagine, infatti, sembra proprio spuntare un pomo di una seconda spada, che ...

Diamo un primo sguardo a Rutilia - il cavallo di Geralt di Rivia nella serie Netflix di The Witcher : L'attesa serie Netflix di The Witcher è attesa per l'uscita entro la fine dell'anno, e mentre l'attesa si protrae ci giungono dal set alcuni scatti di Rutilia con in sella il suo padrone, Geralt di Rivia naturalmente.Il colpo d'occhio, bisogna dirlo, è soddisfacente. Rutilia è proposta in maniera molto fedele ai libri, e allo stesso modo anche la figura di Geralt, interpretata dal possente Henry Cavill, si mostra convincente in sella alla ...

Ecco perché Geralt nella serie Netflix di The Witcher porta una sola spada : Netflix ha condiviso le prime immagini ufficiali della serie The Witcher, lo show televisivo basato sui famosi romanzi che uscirà nel corso di quest'anno. Abbiamo avuto l'occasione di vedere tre dei personaggi principali con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Cavill sembra essere più che adatto per Geralt, ma c'era qualcosa nelle immagini che ha attirato l'attenzione dei fan della serie: Geralt porta solo una spada.Come segnala ...

Foto di The Witcher su Netflix - Henry Cavill è un solitario cacciatore di mostri nella serie basata sulla saga fantasy : Online le prime immagini di The Witcher su Netflix, l'attesa serie fantasy basata sull'omonima saga letteraria. Nelle Foto sono ritratti i protagonisti dell’attesissimo show che vedrà la luce prossimamente sulla piattaforma: da Geralt (interpretato da Henry Cavill) a Yennefer (Anya Cholatra) e Ciri (Freya Allan). La storia è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. La trama ruota intorno a Geralt di Rivia, un solitario cacciatore ...

Victoria Pedretti torna nella serie antologica Hill House su Netflix - ma in un ruolo inedito : L'attrice Victoria Pedretti è stata confermata nel cast del sequel della serie Hill House su Netflix. nella prima stagione dello show sovrannaturale, la star ha interpretato la versione adulta di Nellie Crain, uno dei fratelli rimasti traumatizzati da spaventosi eventi accaduti nella loro infanzia. Dato che Hill House su Netflix è stata concepita come serie antologica, quindi ogni stagione ha trama e personaggi diversi (come American Horror ...

Úrsula Corberó de La Casa de Papel nella terza stagione della serie Netflix Paquita Salas (video trailer) : Non solo surreali rapine e travagliate storie d'amore per Úrsula Corberó de La Casa de Papel: l'attrice si è calata nuovamente nei panni di Tokyo per la serie di Alex Pina, ma quest'estate apparirà anche in un'altra serie Netflix, Paquita Salas. Si tratta di un'esilarante dramedy nata come web serie, prodotta da Atresmedia e approdata su Netflix, oggi giunta alla terza stagione. Paquita Salas racconta le vicissitudini dell'omonima ...

Ornella Vanoni : "Un uomo nel letto non lo voglio. Amo vedere Netflix fino all'alba" : Le interviste a Ornella Vanoni non passano mai inosservate. L'ultima è stata rilasciata dalla cantante 83enne a Candida Morvillo del Corriere della Sera, nel corso della quale ha confessato di essere delusa dall'amore: "Da artista, sono felice della vita che ho avuto. Ma dall’amore, sono così delusa che sono sola da vent’anni. A 60, ho preso una di quelle tranvate... Ho confuso la durezza con la forza. Non voglio neanche nominarlo, era arido ...

Julie Andrews voce narrante nella nuova serie di Shonda Rhimes per Netflix - la saga dei Bridgerton : ShondaLand arruola il mitico volto di Mary Poppins, o meglio la sua voce, per la nuova produzione Bridgerton: Julie Andrews sarà la voce narrante della serie di Shonda Rhimes per Netflix, frutto del milionario accordo tra la showrunner e il colosso dell streaming siglato un anno fa. La creatrice di Grey's Anatomy e Scandal, oltre che produttrice de Le Regole del Delitto Perfetto per citare solo i suoi titoli più popolari, ha intrapreso una ...

Murder Mystery è il film più visto nella storia di Netflix : Record di visualizzazioni per Murder Mystery, l'ultimo film con Adam Sandler approdato su Netflix il 14 giugno. La pellicola che lo vede protagonista con Jennifer Aniston, ha infranto il record di visualizzazioni nei primi tre giorni da lancio sulla piattaforma streaming. Stando ai dati riportati da Variety, Murder Mystery è stato infatti visto da quasi 30,9 milioni di utenti, una cifra da capogiro senza precedenti: il film Bright con ...

David Tennant nella serie Netflix Criminal - video col cast del progetto innovativo che coinvolge 4 paesi europei : Forse la serie Netflix Criminal potrebbe rappresentare un nuovo punto di arrivo per la piattaforma di streaming. David Tennant é il protagonista assoluto di questo progetto che coinvolge più paesi europei (esclusa però l'Italia), ovvero Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. La descrizione della serie recita: Entra nella stanza degli interrogatori e scopri 12 storie di crimini unici commessi in Francia, Germania, Spagna e nel Regno Unito. ...

Criminal - David Tennant e Hayley Aatwell nella serie Netflix europea (ma senza l'Italia) : Netflix conquista l'Europa ma esclude l'Italia. Naturalmente non parliamo nello specifico della piattaforma presente in Italia e anche con importanti contenuti originali sia già realizzati (da Suburra a Baby) sia in arrivo (Luna Nera, Curon), ma di un nuovo progetto in arrivo in autunno che coinvolge più paesi europei ma non il nostro.Le regine europee di Netflix sono Regno Unito, Spagna, Germania e Francia e se sulle prime tre è facile ...