Nel governo è rottura totale | Salvini | “La maggioranza non c’è | andiamo al voto”

Crisi di governo - verso il voto : braccio di ferro a Palazzo Chigi. Di Maio Nel bunker - incontro Conte-Salvini : Si va al voto? Deciso, o quasi. Presidente della Repubblica permettendo. Matteo Salvini ha atteso che il premier Giuseppe Conte tornasse dal colloquio con Sergio Mattarella per annunciare la fine del governo. Il sito di Repubblica lo dà per certo. Ma gli indizi, ora, sono pesantissimi. Non soltanto

Morto Fabrizio Saccomanni - fu ministro dell’Economia Nel governo di Enrico Letta : Banchiere ed economista, aveva 76 anni. Aveva maturato una grande esperienza internazionale. Fu ministro dell’Economia del governo Letta tra il 2013 e il 2014

Cosa sta succedendo Nel governo - il giorno dopo lo strappo sulla Tav : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo continua a essere incerto. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con ...

Governo - ToniNelli evita le domande : “Non andare avanti significa tradire mandato” : Conferenza stampa al ministero dei trasporti per presentare le linee guida per la manutenzione dei viadotti autostradali. Ma il ministro Danilo Toninelli terminata l’illustrazione alla stampa, chiede solo domande sull’oggetto della conferenza, poi aggiunge: “Io oggi non voglio parlare di altro che non sia di viadotti e manutenzione autostradale. In questi 14 mesi il ministero ha risolto gran parte dei dossier ereditata dal ...

Governo - “rimpasto o elezioni” : le sorti del governo Nelle mani di Conte. E Di Maio annulla i comizi per “impegni istituzionali” : Ha osservato da lontano e senza commenti il voto in Aula sul Tav. Ha incontrato Matteo Salvini prima che andasse in piazza a Sabaudia per il comizio. Poi ha annullato la conferenza stampa pre estiva in programma per oggi. Ora è il premier Giuseppe Conte ad avere in mano le sorti del governo gialloverde.Il leader del Carroccio è riuscito nel suo intento: dare ultimatum senza strappare pubblicamente con gli alleati e tutte le strade rimangono ...

Le mozioni Tav mettono in crisi il governoSalvini : è evidente - qualcosa si è rotto |Lega - Nel mirino Trenta - ToniNelli e Costa : Pd e FI chiedono a Conte di salire al Quirinale. Il premier annulla la conferenza stampa prevista oggi. Il leader della Lega a colloquio con Conte chiede un profondo rimpasto e un cambio di rotta in economia

Salvini a Sabaudia : «Nel governo qualcosa si è rotto - troppi no. Non sto lì a scaldare la poltrona» : Matteo Salvini nel comizio di Sabaudia, in provincia di Latina, ha anticipato quello che ha definito 'un periodo bello tosto': «Nel governo qualcosa si è rotto, troppi no....

Tav - aria di crisi Nel governo. Pd e Fi : Conte vada al Quirinale : Nel Carroccio c'è un «clima non di vacanza, ma di mobilitazione», in attesa di una presa di posizione del leader e vicepremier Matteo Salvini, che potrebbe arrivare in serata a Sabaudia. Luigi Di Maio potrebbe invece dire la sua all'assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati convocata alle 21

Tav - cosa succede Nel governo dopo il voto del Senato : Le votazioni sulle mozioni riguardanti la Tav accendono lo scontro: la maggioranza M5s-Lega si spacca e si prospetta l'ipotesi di una crisi di governo. cosa succederà ora all'interno dell'esecutivo e come affronteranno il gelo tra i due partiti Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Quale sarà il ruolo di Giuseppe Conte? Ecco gli scenari possibili per il futuro del governo.Continua a leggere

PatuaNelli : bisogna discutere senza mettere in mezzo il Governo : Roma – “Ha ragione il presidente Romeo: la parola piu’ ricorrente e’ ‘surreale’. Io ritengo che la prima cosa ‘surreale’ e’ dimenticare che questa e’ una repubblica parlamentare e non un premierato. E che quindi il dibattito politico si fa in quest’aula, anche tra forze politiche che la pensano in modo diverso, senza per questo mettere sempre in mezzo il Governo”, dice ...

Frana Nel Lecchese - il sindaco : "Il governo ci dia lo stato di calamità" : Francesca Bernasconi Ieri alle 19.30 un fiume di fango e detriti ha invaso il paese di Casargo: 80 persone evacuate, macchine sommerse e case allagate È di 80 persone evacuate l'ultimo bilancio stilato da Areu Lombardia sui danni provocati dalla Frana che ieri sera ha colpito il paese di Casargo, in Valsassina, in provincia di Lecco. Ieri, pioggia e vento hanno flagellato il Lecchese per tutto il pomeriggio e, in serata, intorno alle ...