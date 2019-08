Napoli | paura ai Ponti Rossi | stesa nella notte | trovati 4 bossoli

Napoli : de Magistris - 'nemici non demordono ma no paura - supereremo ostacoli' (2) : (AdnKronos) - "Alla nostra squadra del laboratorio Napoli, fatta di tante donne e tanti uomini, chiedo di non mollare mai, perché la rivoluzione per non arrestarsi si deve alimentare con la lotta, il sacrificio, la passione e l’amore", sottolinea il sindaco di Napoli. A Napoli, conclude de Magistris

Napoli : de Magistris - 'nemici non demordono ma no paura - supereremo ostacoli' : Napoli, 5 ago. (AdnKronos) - "I nemici di Napoli e della gente per bene - continua il sindaco - dentro e fuori la città, non demordono. C’è chi scommette nel passo del gambero politico, nel ritorno a spettri del passato. Ostacoli, ostruzionismi, minacce, tentativi di ricatto sono all’ordine del gior

Evra : «La Juventus ha paura dell’Inter - non del Napoli» : Patrice Evra ha parlato di tutto in una lunga intervista alla Gazzetta, l’ex campione della Juve, che adesso vuole terminare gli studi per diventare allenatore. Ha raccontato il suo legame forte con lo United e i problemi avuti alla Juve dove, nonostante l’ottimo rapporto con i tecnici, non è riuscito ad esprimersi mai al meglio. Qualcuno mi rinfaccia ancora l’errore nei supplementari negli ottavi di finale contro il Bayern quando ...

Stese - Napoli in ostaggio : due clan seminano la paura : Sparano nelle case, perché vogliono le case. Vogliono cacciare i nemici o semplicemente i più deboli, in quella drammatica guerra di posizione tutta interna al rione Sanità che...

Napoli - crolla un solaio a Forcella : ancora paura : non risultano feriti : Il parziale crollo di un solaio si è verificato in un palazzo del quartiere Forcella di Napoli, nell'area dove pochi giorni fa un commerciante è morto in seguito al distacco di un...