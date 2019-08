Multa da 100 euro a chi stende panni alla finestra a Roma

Pesaro - fa il bagno al mare col cane : Multa di oltre 1000 euro : A Pesaro, evidentemente infastiditi dalla presenza di un cane in mare, alcuni bagnanti hanno avvisato i vigili i quali non hanno potuto fare altro che sanzionare con una multa di 1032 euro il proprietario dell'animale. Altra multa è stata comminata a una persona che passeggiava con il cane sul lido.Continua a leggere

False e inattendibili : Tripadvisor Multato di 100mila euro per recensionitruffa : Nell'epoca dei social network e dell'iper connessione, una recensione pubblicata su internet può cambiare la reputazione di una struttura turistica. Può spingere migliaia di utenti a visitarla, ma anche allontanarli per sempre. Ecco perché i portali che si basano sui feedback dei clienti devono necessariamente garantirne l'autenticità. Ma come si fa a controllare che ogni giudizio sia frutto di un'esperienza reale? A quanto pare è ...

Dà in escandescenze su un volo low cost - Multata di quasi 100.000 euro : Cifra da capogiro - si parla di 85 mila sterline, ossia quasi 94.000 euro - quella che una giovane donna dovrà pagare come penale per aver "perso la testa" durante un volo della compagnia britannica low così Jet2. Il pilota infatti, a causa della "crisi" della donna, ha dovuto fare marcia indietro con la scorta di due aerei militari. La compagnia, oltre a richiedere il risarcimento, ha escluso a vita la passeggera dai suoi voli, impedendole di ...

