MotoGp | Valentino Rossi e il possibile addio di Lorenzo alla Honda | “secondo me avrebbe

(Di giovedì 8 agosto 2019) Intervenuto in conferenza stampa il pilota della Yamaha ha presentato il Gp d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale diMesso alle spalle il Gp di Brno e i successivi test svolti sullo stesso circuito ceco,si prepara adesso a scendere in pista in Austria, dove si terrà nel week-end l’undicesimo appuntamento del Mondiale di. AFP/LaPresse La sessione di lavoro svolta in Repubblica Ceca ha regalato spunti importantiYamaha e al pesarese, deciso ad invertire la rotta per tornare su quel podio che manca ormai da troppe gare. Intervenuto in conferenza stampa, il Dottore ha ammesso: “a Brno è andata un pochino meglio rispetto alle ultime gare, non è un risultato fantastico però è stato un Gran Premio positivo. Abbiamo migliorato assetto e bilanciamento, dopodiché lunedì abbiamo provato altre cose. Abbiamo avuto un primo ...

