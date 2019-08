MotoGp | Marquez tra il record di vittorie e la situazione Lorenzo | “Jorge ha un

MotoGp - Dovizioso lancia la sfida a Marquez : “difficile fermarlo anche in Austria - ma ci proveremo” : Il pilota della Ducati ha ammesso di puntare ad un risultato positivo su una pista che ben si addice alla DesmosediciGP Negli ultimi tre anni in Austria ha vinto sempre la Ducati, con un successo a testa ottenuto da Iannone, Dovizioso e Lorenzo. Un ottimo modo per approcciarsi al Gran Premio in programma domenica sul circuito di Spielberg, dove i ducatisti se la dovranno vedere con il cannibale Marc Marquez. AFP/LaPresse Il Dovi sa che non ...

Marc Marquez MotoGp - GP Austria 2019 : “Questa pista mi piace e proverò a vincere - Lorenzo deve mostrare il suo potenziale con la Honda…” : Il lungo fine settimana del Gran Premio d’Austria 2019 si è aperto quest’oggi con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui figurava tra i protagonisti più attesi Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda si presenta alla vigilia dell’undicesima gara stagionale con la consapevolezza di poter gestire un vantaggio enorme in classifica generale rispetto ai primi inseguitori grazie ad un ruolino di Marcia finora sensazionale ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Austria 2019 : “Vogliamo il poker al Red Bull Ring - Marquez non è troppo lontano…” : Andrea Dovizioso arriva al Red Bull Ring carico di aspettative e voglia di tornare a primeggiare, dopo alcune gare nelle quali le occasioni per brillare hanno scarseggiato. L’occasione del Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP è di quelle da non lasciarsi sfuggire, dato che sulla pista incastonata nei monti della Stiria la Ducati ha sempre vinto da quando è tornata in calendario, ovvero dal campionato 2016. Il primo commento del ...

MotoGp - GP Austria 2019 : Marquez vuol espugnare il fortino Ducati - Valentino Rossi a caccia del podio : Siamo giunti all’undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Dopo l’appuntamento di Brno (Repubblica Ceca), è la volta di Spielberg (Austria). Sul circuito della Stiria la tradizione della Ducati è decisamente buona, con tre vittorie in altrettante gare disputate. Un fortino che Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci vorranno difendere dagli attacchi del “Cannibale” Marc Marquez. Lo spagnolo sta dominando la scena di questo ...

MotoGp - Dovizioso fiducioso in vista del Gp d’Austria : “non nego che sia un’ottima pista per noi - ma Marquez…” : Il pilota della Ducati ha parlato al sito ufficiale del team in vista dell’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Archiviato il Gp di Brno e i successivi test svolti sullo stesso circuito ceco, la MotoGp adesso si sposta in Austria per l’undicesimo appuntamento in calendario. AFP/LaPresse Andrea Dovizioso, dopo il secondo posto ottenuto lo scorso fine settimana, è secondo anche nella classifica generale con 147 punti ( ...

Motomondiale - mercato 2020 : tutte le trattative e gli affari di MotoGp - Moto2 e Moto3. Alex Marquez a caccia di una sella nella top class - incertezza sul futuro di Lorenzo : Il Motomondiale 2019 è ormai entrato nel vivo dopo la pausa estiva con il doppio appuntamento Brno-Spielberg e, come di consueto, ci si comincia già a proiettare alla prossima stagione con le ultime trattative di mercato per completare la line-up dei piloti per il 2020. Partiamo dalla Ducati, che ha già ufficializzato la conferma per il prossimo anno nel team ufficiale della coppia italiana formata da Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, ...

Marc Marquez MotoGp - GP Austria 2019 : “Sarà una gara interessante al Red Bull Ring” : 6 successi stagionali, 76 vittorie in carriera e ottavo centro iridato vicino. Marc Marquez, sulle ali dell’entusiasmo, si proietta al prossimo weekend di gara della MotoGP, in programma dal 9 all’11 agosto, sulla pista Austriaca di Spielberg. Il centauro iberico della Honda, nell’ultima uscita Brno (Repubblica Ceca), impostando una corsa di pura prestazione, ha fatto valere la legge del più forte, piegando un coriaceo Andrea ...

MotoGp - GP Austria 2019 : una pista favorevole per la Ducati. Petrucci e Dovizioso all’attacco di Marquez : La stagione 2019 della MotoGP ha appena terminato il prolungato weekend di Brno che si è concluso con le otto ore di test della giornata di ieri e in fretta e furia si prepara ora al trasferimento verso Spielberg dove andrà in scena tra pochissimi giorni il GP d’Austria. In terra ceca abbiamo assistito alla sesta sinfonia stagionale di Marc Marquez che, soprattutto in qualifica, ha dimostrato ancora una volta a tutti perché è diventato il ...

MotoGp – Marc Marquez in Austria per far bene : “rientro impegnativo - ma…” : Marquez concentrato e motivato: le parole dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Austria Un rientro dalla vacanze ricchissimo per i piloti della MotoGp: dopo il Gp della Repubblica Ceca i campioni della categoria regina sono tornati in pista ieri a Brno per un’importante giornata di test, dopo della quale si sono subito messi in viaggio per l’Austria, dove domenica torneranno a gareggiare per un nuovo appuntamento ...

MotoGp - Test Brno 2019 : Quartararo il migliore - Marquez 8° - tanto lavoro per Valentino Rossi 6° - Dovizioso 12° : Brno, ancora tu? No, non è una cover rivista di Lucio Battisti ma la sessione di Test di MotoGP in programma sul tracciato ceco dopo il weekend iridato. Le prove sul tradizionale circuito dell’Est hanno visto il talento di Fabio Quartararo sbocciare ancora una volta: 1’55″616 il crono del pilota francese della Petronas Yamaha SRT, autore in stagione di tre pole position (a Jerez de la Frontera, a Barcellona e ad Assen). Alle ...

MotoGp – Marquez chiude i test di Brno con il sorriso : “giornata positiva. Telaio e aerodinamica : vi svelo cosa abbiamo provato” : Giornata di test positiva per Marc Marquez a Brno: il pilota Honda ha effettuato delle prove comparative fra diversi tipi di Telaio e ha lavorato sull’aerodinamica Dopo aver vinto la gara di ieri, Marc Marquez torna in pista a Brno per i test del lunedì. Il pilota spagnolo, sempre più leader del mondiale, ha affrontato una giornata di test risultata ‘positiva’, nella quale ha effettuato diverse prove comparative fra ...

DIRETTA TEST MotoGp BRNO 2019/ Streaming video e tv : Quartararo 1° - poi Marquez : DIRETTA TEST MOTOGP a BRNO 2019: info Streaming video e tv della giornata di prove sul tracciato della Repubblica ceca, oggi 5 agosto.

MotoGp - tutta la sincerità di Marquez : “partenza ritardata? Nell’attesa mi stavo addormentando…” : Il pilota della Honda è tornato sugli istanti precedenti al via del Gp di Brno, ammettendo di essere stato vicino ad addormentarsi La stagione di Marc Marquez diventa sempre più esaltante con il passare delle gare, sono sei le vittorie e tre i secondi posti ottenuti in dieci gare, con un unico zero arrivato per la caduta in Texas avvenuta quando viaggiava in solitaria verso un altro successo. AFP/LaPresse Nessuno riesce a tenere il ritmo ...