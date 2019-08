MotoGP | GP Austria 2019 | orari | tv | streaming | palinsesti | dirette e differite Sky e TV8

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Austria 2019 : Dopo il rientro ufficiale in pista di Brno il Mondiale MotoGP prosegue senza soluzioni di continuità. Dalla Repubblica Ceca, infatti, si sbarca nei monti della Stiria per il Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP. Una prova che ha sempre visto il dominio della Ducati ma quest’anno, tra meteo ballerino e Marc Marquez, questo regno sembra messo in crisi. E, poi, che Yamaha vedremo? Andiamo ad analizzare gli spunti di interesse più ...

MotoGP in Austria - Rossi test Brno positivo - ora servono belle gare : Rossi test Brno positivo. Dopo la pausa estiva e il GP della Repubblica Ceca, la Motogp sbarca questo weekend in Austria. .

MotoGP - Valentino Rossi : “Test a Brno positivo - ho trovato cose interessanti : le proveremo nel GP d’Austria” : Valentino Rossi è reduce dall’intenso weekend di Brno, prima ha concluso il GP di Repubblica Ceca al sesto posto e poi si è concentrato nei Test MotoGP che sono andati in scena nella giornata di lunedì. Il Dottore ha provato il motore per la pRossima stagione, un nuovo propulsore che dovrebbe permettere al 40enne di essere più competitivo in sella alla Yamaha visto che nelle ultime due annate ha faticato a esprimersi ai massimi livelli. Il ...

MotoGP – Vinales non perde la motivazione - Maverick ammette : “l’Austria è una pista difficile - ma…” : Maverick Vinales carico e motivato in vista dell’Austria nonostante il deludente weekend di Brno: le parole dello spagnolo della Yamaha Il weekend di gara della Repubblica Ceca non è stato soddisfacente per Maverick Vinales. Tornato in pista motivato, dopo i due splendidi podi ottenuti prima della pausa estiva, lo spagnolo della Yamaha non è stato altrettanto competitivo in pista a Brno. Dopo la giornata di test di lunedì Vinales ed ...

MotoGP - grandi aspettative per Petrucci in Austria : “ci giocheremo il podio - ma non partiamo favoriti” : Il ternano è impaziente di scendere in pista al Red Bull Ring, dove l’obiettivo sarà senza dubbio il podio Un week-end non proprio da ricordare per Danilo Petrucci quello di Brno, una gara iniziata e finita in salita per il ternano della Ducati, riuscito comunque a difendere il terzo posto nella classifica piloti dall’assalto di Rins. AFP/LaPresse In Austria, Petrux si presenta con l’obiettivo di salire per la prima volta ...

MotoGP - Dovizioso fiducioso in vista del Gp d’Austria : “non nego che sia un’ottima pista per noi - ma Marquez…” : Il pilota della Ducati ha parlato al sito ufficiale del team in vista dell’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Archiviato il Gp di Brno e i successivi test svolti sullo stesso circuito ceco, la MotoGp adesso si sposta in Austria per l’undicesimo appuntamento in calendario. AFP/LaPresse Andrea Dovizioso, dopo il secondo posto ottenuto lo scorso fine settimana, è secondo anche nella classifica generale con 147 punti ( ...

MotoGP – Valentino Rossi in Austria con sensazioni positive : le parole del Dottore fanno sperare i fan : Valentino Rossi pronto al Gp d’Austria: le parole del Dottore alla vigilia dell’appuntamento del Red Bull Ring Dopo la pausa estiva i piloti della MotoGp sono impegnatissimi: a seguito del Gp della Repubblica Ceca, Marquez e colleghi hanno girato ancora in pista a Brno per un’importante giornata di test e adesso si apprestano a vivere un altro appassionante weekend di gara, in Austria. AFP/LaPresse Reduce dal sesto posto ...

MotoGP - GP Austria 2019 : per Jorge Lorenzo ultima gara da spettatore - ma poi…? : Mentre il Mondiale MotoGP 2019 si sposta dalla Repubblica Ceca alle montagne della Stiria per il Gran Premio d’Austria, a poca distanza, più precisamente nella sua casa di Lugano, Jorge Lorenzo prosegue la sua preparazione verso il rientro ufficiale che, come è stato comunicato, avverrà a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Il maiorchino sta rimettendo in sesto il suo corpo dopo la rovinosa caduta di Assen, ultima di una lunga ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Sarà una gara interessante al Red Bull Ring” : 6 successi stagionali, 76 vittorie in carriera e ottavo centro iridato vicino. Marc Marquez, sulle ali dell’entusiasmo, si proietta al prossimo weekend di gara della MotoGP, in programma dal 9 all’11 agosto, sulla pista Austriaca di Spielberg. Il centauro iberico della Honda, nell’ultima uscita Brno (Repubblica Ceca), impostando una corsa di pura prestazione, ha fatto valere la legge del più forte, piegando un coriaceo Andrea ...

MotoGP - GP Austria 2019 : una pista favorevole per la Ducati. Petrucci e Dovizioso all’attacco di Marquez : La stagione 2019 della MotoGP ha appena terminato il prolungato weekend di Brno che si è concluso con le otto ore di test della giornata di ieri e in fretta e furia si prepara ora al trasferimento verso Spielberg dove andrà in scena tra pochissimi giorni il GP d’Austria. In terra ceca abbiamo assistito alla sesta sinfonia stagionale di Marc Marquez che, soprattutto in qualifica, ha dimostrato ancora una volta a tutti perché è diventato il ...

MotoGP – Marc Marquez in Austria per far bene : “rientro impegnativo - ma…” : Marquez concentrato e motivato: le parole dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Austria Un rientro dalla vacanze ricchissimo per i piloti della MotoGp: dopo il Gp della Repubblica Ceca i campioni della categoria regina sono tornati in pista ieri a Brno per un’importante giornata di test, dopo della quale si sono subito messi in viaggio per l’Austria, dove domenica torneranno a gareggiare per un nuovo appuntamento ...

MotoGP : contusione polmonare per Joan Mir dopo la caduta nei test a Brno. Da valutare la presenza in Austria : Un brutto colpo quello preso da Joan Mir nel corso dei test a Brno (Repubblica Ceca) di MotoGP, che si sono tenuti ieri sul tracciato ceco. Il pilota spagnolo della Suzuki ha perso il controllo della proprio moto ed è caduto in curva-1, quando mancavano circa 45′ al termine della sessione. Portato in ospedale, gli esami effettuati hanno evidenziato una contusione polmonare che, quindi, potrebbe costringerlo a saltare il prossimo round in ...

MotoGP - GP Austria 2019 : Valentino Rossi parte per il Red Bull Ring con la speranza di avere buone risposte : Se i quattro Gran Premi prima delle vacanze avevano mostrato una delle peggiori versioni del binomio Valentino Rossi-Yamaha con tre cadute consecutive e uno scialbo ottavo posto al SachsenRing, il rientro in pista di Brno non è che abbia fatto stappare casse di champagne al campione di Tavullia. Un sesto posto sulla pista ceca è risultato il classico brodino, per un pilota che, invece, voleva e sperava in una scossa. Se il Gran Premio di ...