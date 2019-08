MotoGP | gli orari del weekend di Spielberg in TV

Motomondiale - mercato 2020 : tutte le trattative e gli affari di MotoGP - Moto2 e Moto3. Alex Marquez a caccia di una sella nella top class - incertezza sul futuro di Lorenzo : Il Motomondiale 2019 è ormai entrato nel vivo dopo la pausa estiva con il doppio appuntamento Brno-Spielberg e, come di consueto, ci si comincia già a proiettare alla prossima stagione con le ultime trattative di mercato per completare la line-up dei piloti per il 2020. Partiamo dalla Ducati, che ha già ufficializzato la conferma per il prossimo anno nel team ufficiale della coppia italiana formata da Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, ...

MotoGP - Maverick Vinales dopo i test a Brno : “Yamaha migliorata ma a Misano avremo le idee più chiare” : Maverick Vinales predica calma dopo i test a Brno (Repubblica Ceca). Il secondo tempo nell’unica giornata di prove in programma sul tracciato ceco, teatro anche dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP, ha fatto sorridere il pilota spagnolo in una sessione particolare per la Yamaha. Il team giapponese, infatti, metteva in pista un prototipo della moto 2020: un nuovo motore, carena e cupolino rivisti per l’occasione. ...

MotoGP - Test Brno 2019 : Quartararo il migliore - Marquez 8° - tanto lavoro per Valentino Rossi 6° - Dovizioso 12° : Brno, ancora tu? No, non è una cover rivista di Lucio Battisti ma la sessione di Test di MotoGP in programma sul tracciato ceco dopo il weekend iridato. Le prove sul tradizionale circuito dell’Est hanno visto il talento di Fabio Quartararo sbocciare ancora una volta: 1’55″616 il crono del pilota francese della Petronas Yamaha SRT, autore in stagione di tre pole position (a Jerez de la Frontera, a Barcellona e ad Assen). Alle ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Girerò con il motore nuovo domani nei test - spero di migliorare” : “Proverò il nuovo motore per il 2020 e tanto altro materiale. Quest’anno il mio grande problema è stato la velocità massima oltre all’accelerazione, siamo lontani dai migliori in rettilineo e dobbiamo migliorare perché se non riesci ad arrivare vicino a chi ti precede in frenata allora diventa difficile superarlo. Non mi aspetto tanto dai test di domani, è solo un primo sviluppo ma sarei contento se ci fosse anche solo un ...

MotoGP - Test Brno 2019 : il programma completo e gli orari. Come e quando seguirli in tempo reale : Lunedì 5 agosto si disputeranno i Test della MotoGP a Brno sullo stesso tracciato dove nel weekend si è corso il GP di Repubblica Ceca, i centauri avranno a disposizione otto ore di lavoro per provare delle nuove componenti, analizzare il rendimento delle proprie moto, Testare dei pezzi nuovi in vista della seconda parte di stagione e perché no anche del prossimo anno visto che è bene portarsi avanti. Attenzione alle condizioni meteo, la ...

MotoGP : l’impegno degli impianti frenanti a Brno 2019 : Dopo la pausa estiva la MotoGP riaccende i motori per il 10° round stagionale, all’Automotodrom Brno, in Repubblica Ceca. Intitolato a Tomas Masaryk, fondatore e primo Presidente della Cecoslovacchia, l’impianto è stato rinnovato nel 1987. La pista misura 5.403 metri che la rendono la quarta più lunga del Campionato del Mondo. I rettilinei sono piuttosto […] L'articolo MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti a Brno 2019 ...

DIRETTA MotoGP/ Gara live - warm-up : Dovizioso miglior tempo - Gp Repubblica Ceca 2019 - : DIRETTA MOTOGP: sul circuito di Brno si corre il Gp Repubblica Ceca 2019. Via al warm-up: Marc Marquez guida il Mondiale in sicurezza, ma...

MotoGP - a tutto Dovizioso : “è normale che vogliano far smettere Valentino Rossi. Petrucci? Mi davano dello scemo - ma…” : Il pilota della Ducati ha parlato della stagione attuale, soffermandosi anche sul compagno di squadra e su Valentino Rossi La pausa estiva è alle spalle, Andrea Dovizioso riparte di slancio con un ottimo quarto posto al termine delle qualifiche del Gp di Brno. Un risultato positivo, che comunque non basta per stare davanti a Marc Marquez, autore dell’ennesima pole capolavoro. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati però non si arrende, ...

MotoGP – Il 4° posto in qualifica non toglie il sorriso a Dovizioso - il ducatista soddisfatto : “secondo Marc sono favorito? Ecco cosa penso” : Dovizioso quarto nel sabato di Brno: l’analisi del ducatista dopo le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Quarto posto oggi in qualifica per Andrea Dovizioso sul circuito di Brno: il forlivese della Ducati ha messo tutto al punto giusto per effettuare un giro soddisfacente. Pole position di Marc Marquez, che ha disputato due giri mostruosi in pista a Brno in condizioni davvero rischiose. “Marc e Jack hanno fatto un ...

MotoGP – Marquez in pole a Brno : la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca : Strepitosa pole position per Marc Marquez a Brno: la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca 58ª pole position per Marc Marquez oggi a Brno: il campione del mondo in carica ha raggiunto Mick Doohan al termine di due giri incredibili a Brno, in condizioni di pista davvero complicate. Lo spagnolo della Honda ha superato ogni limite, rischiando davvero grosso, ma portandosi a casa un risultato pazzesco. Secondo alle spalle di Marquez ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : risultato e classifica qualifiche : A Brno si sono disputare le quaifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che rappresenta il ritorno dalle vacanze stampe. A differenza di quanto ci si poteva aspettare alla vigilia, non è piovuto durante il time attack ma si è corso su asfalto bagnato visto l’acquazzone di poche ore fa. Spettacolo annunciato con Marc Marquez, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Maverick Vinales che si sono dati grande battaglia per la ...

LIVE MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 in DIRETTA : qualifiche sotto la pioggia! Battaglia per la pole position : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Dovizioso e Valentino Rossi subito in pista, alle loro spalle anche Petrucci e Vinales. 13.31 Sarà un turno importante per i piloti che avranno a disposizione 30 minuti di tempo per l’ultima messa a punto. 13.30 SEMAFORO VERDE. INIZIA LA FP4. 13.28 La FP4 andrà in scena in condizioni proibitive, vedremo se la situazione migliorerà per le qualifiche che scatteranno alle ore ...

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGP/ Gp Repubblica Ceca 2019 : così era andata un anno fa : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP: oggi sabato 3 agosto si accende a Brno la lotta per la pole position per il Gran premio di Repubblica Ceca 2019.

MotoGP - tutti contro Valentino Rossi : il Dottore bersagliato dai colleghi in Safety Commission : Il comportamento tenuto dal pilota della Yamaha nelle FP2 del Gp di Brno non è piaciuto ai suoi colleghi, che lo hanno duramente attaccato in Safety Commission Valentino Rossi è finito nell’occhio del ciclone nella serata di ieri, venendo attaccato dai propri colleghi nel corso della consueta Safety Commission in programma il venerdì sera. Il Dottore è stato fatto bersaglio di pesanti critiche per non aver parcheggiato la sua moto a ...