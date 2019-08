Morto presidente UniCredit Fabrizio Saccomanni

Morto Fabrizio Saccomanni : malore sugli scogli in Sardegna. Presidente Unicredit - fu ministro dell'Economia nel governo Letta : Morto Fabrizio Saccomanni. Il Presidente di Unicredit ha avuto un malore in Sardegna. Era nato a Roma il 22 novembre del 1942. ministro dell'Economia nel governo di Enrico Letta, Saccomanni...

Morto presidente Unicredit - Saccomanni : 16.54 E' Morto improvvisamente il presidente di Unicredit, Fabrizio Saccomanni. Aveva 76 anni. Ministro dell'Economia nel governo di Enrico Letta, Saccomanni già direttore generale in Banca d'Italia era entrato nel board dell'istituto di credito nel novembre del 2017. Saccomanni aveva partecipato ieri alla conferenza stampa in occasione della semestrale di Unicredit.

Tunisia - Morto il presidente Essebsi a 92 anni. Aveva promesso di non ricandidarsi : “Largo ai giovani” : Era stato ricoverato ieri per la terza volta nel giro di alcune settimane all’ospedale militare di Tunisi. Ma alle 10.25 il presidente tunisino Beji Caid Essebsi è morto. Aveva 92 anni. Per due volte a giugno era stato portato in terapia intensiva – Aveva detto il figlio Hafedh – per le conseguenze di una intossicazione alimentare. Al potere dal 2014, il laico Essebsi Aveva ricoperto diversi incarichi di governo prima di diventare ...

E' Morto l'ex vicepresidente del Csm Carlo Federico Grosso : E' morto a Torino il professor Carlo Federico Grosso, tra gli avvocati più noti del Paese. Lo confermano fonti delle Camere penali. Grosso era nato nel 1937, tra il 1996 e il '98 è stato vicepresidente del Csm. Nella sua carriera di avvocato, è stato difensore di Annamaria Franzoni nel processo per il delitto di Cogne e anche legale di parte civile nel processo per la strage della stazione di Bologna.

Morto Giampiero Pesenti - ex presidente di Italcementi : Angelo Scarano Nato a Milano il 5 maggio 1931, Giampiero Pesenti, con il padre Carlo, è stato il fondatore di Italcementi, uno dei maggiori gruppi al mondo per la produzione del cemento È scomparso, a 88 anni, l'ex presidente di Italcementi, Giampiero Pesenti. Ultimo esponente della famiglia fondatrice a guidare il gruppo bergamasco, prima della cessione ai tedeschi di Heidelberg Cement nel 2016, fu l'artefice, soprattutto con ...

