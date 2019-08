Monaco-Lione | Ligue 1 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) In Francia è già tutto pronto per l’inizio del campionato di calcio: la massima serie transalpina, la1, scatterà domani con l’anticipo del venerdì della prima giornata, in programma alle ore 20.45, tra. Due tra quelle che potranno essere le principali antagoniste del PSG per il titolo finale (ammesso che quest’anno possa esserci lotta) si sfidano subito all’esordio. La gara sarà trasmessa insu DAZN. Seguiin direttasu DAZN IL PROGRAMMA COMPLETO DI-2020) Venerdì 9 agosto, ore 20.45Direttasu DAZN Segui live e in esclusivasu DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

PerseoAsRoma : @PFonsecaCoach @BaldiniFranco @MBaldissoni @m_desanctis26 PEZZELLA o DEMIRAL o MARIPAN ZAPPACOSTA Poi VITAO o IGO… - tancredipalmeri : Scrivo la preview della stagione di Ligue 1, e il Monaco dà in prestito Sidibé all’Everton. Resta comunque l’outsid… - LucaParry85 : @ilrossoeilnero2 il lione non vende più nessuno l'ha detto oggi aulas ora devono fare le ultime operazioni in entra… -