Milla Jovovich incinta del terzo figlio a 43 anni | “Alla mia età è stato un mix di gioia

Milla Jovovich - incinta a 43 anni : «Dopo l’aborto ho avuto tanta paura» : Milla Jovovich a 43 anni sta per diventare di nuovo mamma. E «grazie a Dio sarà un’altra femmina». A svelare la gravidanza e il sesso del bebè è stata la stessa attrice postando su Instagram un selfie in un cui mostra orgogliosa il pancione. Milla, già madre di due bambine avute dal produttore Paul W. S. Anderson (Ever Gabo, 13 anni e Dashiel Edan, 4) in un lungo post racconta che quando tredici settimane fa ha scoperto di essere incinta ...