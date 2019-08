Mercedes-Benz - Germania | incentivi ai clienti per aggiornare le diesel

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 8 agosto 2019) Per consentire ai propridi evitare i divieti di circolazione per le autoall'interno di varie città tedesche, laha lanciato un programma di incentivazione per l'aggiornamento di alcuni modelli a gasolio. La Casa della Stella offrirà 3.000 euro ad alcuniselezionati per coprire i costi di installazione di un impianto di scarico dotato di catalizzatore Scr con iniezione di urea pensato per abbattere le emissioni inquinanti. Pensati per le Euro 5. I kit di aggiornamento, sviluppati dalla bavarese Dr Pley Scr Technology, saranno installabili su alcuni modelli con motore quattro cilindri nelle versioni 220 e 250 Bluetec Euro 5. L'operazione, il cui costo sarà quasi totalmente coperto daglidella Casa, sarà sottoposta all'approvazione della Kba, l'autorità tedesca dei trasporti. Una volta installato il nuovo sistema di trattamento dei gas di ...

