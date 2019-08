Mercato Virtus Bologna – Si pensa al clamoroso ritorno di Alessandro Gentile | sostituirà

Mercato Basket Serie A – La Virtus ufficializza Teodosic - per l’Olimpia invece c’è Aaron White : Il club di Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Teodosic, mentre i lombardi hanno comunicato l’ingaggio dell’ala nata in Ohio Il Mercato in Serie A di Basket si accende, con due colpi firmati dalla Virtus Bologna e dall’Olimpia Milano. Le V nere infatti ufficializzano l’arrivo di Milos Teodosic, forte giocatore serbo che torna in Europa dopo l’esperienza ai Clippers. Un pezzo da 90 per la formazione di ...