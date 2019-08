Mercato auto | a luglio è aumentato del 3 | 6% quello dell’usato Resiste il diesel

Industria - Istat : produzione a giugno in calo dello 0 - 2% su mese. Trascinata in basso dal Mercato dell’auto : -17 - 7% rispetto a un anno fa : La produzione Industriale torna a mostrare il segno meno a giugno. La rilevazione dell’Istat, dopo il rialzo del mese precedente, registra un calo sia nel confronto rispetto a maggio (-0,2%) sia rispetto a un anno fa: in questo la flessione è dell’1,2%. La produzione è Trascinata verso il basso dal settore dei mezzi di trasporto (-7,6% su base annua) e in particolare dall’auto che registra un nuovo crollo del 17,7% rispetto a giugno ...

Auto Ue : Mercato in calo - a giugno -7 - 9% : 9.50 Nuova battuta d'arresto pesante per il mercato europeo dell'Auto. Nell'Europa dei 28 più Paesi Efta (Islanda,Norvegia e Svizzera) sono state immatricolate -secondo i dati dell'Acea,associazione dei costruttori Auto europei- 1.491.289 vetture, il 7,9% in meno dello stesso mese del 2018. Nel primo semestre sono state vendute 8.426.194 Auto, con un calo del 3,1% sul primo semestre 2018. Il gruppo Fca ha immatricolato a giugno 90.249 Auto,il ...

Auto : Mercato in flessione in Italia - ma in aumento in Veneto e a Padova (2) : (AdnKronos) - In termini assoluti si assiste al sorpasso di Volkswagen su Fiat: 1.804 le vetture immatricolate dal marchio di Wolfsburg (comunque -1,31% primo semestre 2019 contro primo semestre 2018) con Fiat che si attesta a 1.787 vetture contro le 1.851 dell’analogo periodo di un anno fa (-3,46%

Auto : Mercato in flessione in Italia - ma in aumento in Veneto e a Padova (2) : (AdnKronos) – In termini assoluti si assiste al sorpasso di Volkswagen su Fiat: 1.804 le vetture immatricolate dal marchio di Wolfsburg (comunque -1,31% primo semestre 2019 contro primo semestre 2018) con Fiat che si attesta a 1.787 vetture contro le 1.851 dell’analogo periodo di un anno fa (-3,46% e -5,05 a giugno). Oltre 1.000 anche Ford (1.070 contro 894 con un guadagno netto del +19,69%) e Peugeot (1.024 nel semestre ...

Mercato auto Italia - sei mesi in affanno : perso oltre il 3 - 5%. Male Fca - giù del 12% : Al giro di boa semestrale il Mercato Italiano dell’auto arriva con discreto affanno: a giugno le immatricolazioni sono calate del 2,08% a 171.626 unità, mentre nel consuntivo dei primi sei mesi del 2019 la flessione è del 3,52%, a 1.082.197 immatricolazioni (erano 1.121.649 del gennaio-giugno 2018). Il risultato che si va delineando, quindi, è che l’anno in corso difficilmente replicherà i numeri del 2018, quando si era toccato il picco di ...

Mercato auto - giugno in rosso. Gruppo Fca -11% : Resta in contrazione il Mercato dell'auto in Italia, con un calo delle immatricolazioni nel mese di giugno del 2,1% rispetto a un anno fa. Sono state 171.626 le nuove...

Auto - il Mercato europeo a maggio è fermo. L’Italia perde l’1 - 2% e Fca l’8 - 3% : Il mercato europeo dell’Automobile torna a respirare un pochino: dopo i primi quattro mesi di flessione del 2019, infatti, a maggio ha fatto segnare volumi di vendita in linea con quelli dello scorso anno. Nell’Europa dei 28+EFTA (European Free Trade Association) sono state immatricolate 1.443.708 Auto, lo 0,04% in più. Mentre il dato cumulativo del periodo gennaio-maggio, considerati i risultati dei mesi precedenti, rimane negativo: -2% e 6,93 ...

Auto elettriche : la Cina leader del Mercato globale : Neil Atkinson, dell’International Energy Agency (Iea), responsabile dei mercati petroliferi e della divisione industriale, ha presentato i risultati del rapporto “Oil 2019 – Analisi e previsioni al 2024” in occasione di un evento sulla politica energetica globale: dal report è emerso che la Cina è leader nel mercato globale delle Auto elettriche. Nel 2018 il Paese ha venduto 1,2 milioni di veicoli elettrici, pari al 56% ...

Auto elettriche e ibride - cresce il Mercato italiano ma i volumi sono ancora bassi : A qualcuno le Auto green cominciano a piacere. Secondo i dati ACI elaborati dal Centro Studi di AutoScout24, negli ultimi mesi in Italia è stato registrato un aumento significativo di vetture elettrificate in circolazione: il parco Auto “eco” è cresciuto del 38,7% rispetto al 2017, con oltre 256 mila unità, mentre le immatricolazioni da gennaio a maggio 2019, rispetto al medesimo periodo 2018, sono aumentate del 99,5% per quanto riguarda le zero ...

Motori : FederautoMercato disorientato e in calo - rischio effetto Cuba : Il mercato dell'auto italiano è "disorientato e in calo". Non ha dubbi Adolfo De Stefani Cosentino, 71enne presidente di Federauto