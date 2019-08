Meningite | turista russa muore a Forte dei Marmi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Una donnadi 61 anni è morta in seguito a una sepsi meningococcica sierogruppo W. La donna si trova in vacanza in un albergo dideied era stata ricoverata all’ospedale Versilia prima di essere trasferita all’Ospedale del Cuore di Massa, dove è avvenuto il decesso. A seguito degli accertamenti effettuati dalla microbiologia di Lucca ieri è stata fatta la diagnosi di sepsi meningococcica, mentre nella giornata di oggi dall’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze è arrivata l’indicazione del sierotipo W, una forma di infezione sporadica e non epidemica ma molto aggressiva e virulenta, che ha portato alla compromissione – spiegano gli esperti – del funzionamento di molti organi della paziente. In Versilia è stato messo in atto tutto il percorso della profilassi. La struttura di Igiene e sanità pubblica ha infatti già attuato ...

