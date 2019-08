Meloni:al voto per esecutivo sovranista

"Come sempre sostenuto da Fratelli d'Italia non è possibile dare all'Italia il Governo di cui ha bisogno insiema al M5S di Di Maio, Fico e Toninelli. Bene la Lega che ne ha preso atto. Ora si torni alper dare agli italiani il governoche alle ultime elezioni europee hanno dimostrato di volere. Un Governo che abbia come priorità la difesa dei confini e dell'economia italiani, la riduzione delle tasse e il sostegno a chi crea lavoro". Lo dichiara la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia.(Di giovedì 8 agosto 2019)