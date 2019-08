Mattarella promulga ma “smonta” il decreto Sicurezza bis Le “rilevanti perplessità” del

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il presidente della Repubblica, Sergioilbis ma contestualmente invia una lettera ai presidenti del Senato, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera, Roberto Fico, e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in cui esprime "rilevanti perplessità". In particolare, il capo dello Stato ravvisa due criticità, sul soccorso in mare e sull'oltraggio a pubblico ufficiale, e per questo chiede un "nuovo intervento normativo". Da una parte,spiega che in merito alle sanzioni relative alla violazione delle acque territoriali "non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate". In teoria, dunque, anche una barca a vela che entrasse in porto dopo aver salvato un solo naufrago, rischierebbe ...

