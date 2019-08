Matrimonio da incubo | coppia di sposi denuncia la wedding planner | “Siamo stati truffati”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2019) Nozze da dimenticare per unadidi Vigonza (Padova), Laura Andreatta e Giuseppe Valentino, che hannoto per truffa laFrancesca Monteleone, che a sua volta li ha querelati per diffamazione: "Abbiamo pagato 40mila euro ma non avevamo il vino e la torta nuziale era di plastica". La querelle è ora al vaglio della procura di Padova che deciderà nelle prossime ore la strada da intraprendere.

maraproia : Matrimonio da incubo. Wedding planner denunciata - TuttoQuaNews : RT @corriereveneto: #Padova Matrimonio da incubo, wedding planner denunciata: le nozze ci sono costate 40 mila euro - croazia1 : Che 2 FESSI , e lo dicono anche ?????? Matrimonio da incubo, wedding planner denunciata: le nozze ci sono costate 40… -