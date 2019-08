Mario Serpa contro Raffaella Mennoia | Aspetto le prove

Mario Serpa ancora contro Gianni Sperti e Raffaella : 'Aspetto le prove dimostrate su Sona' : Prosegue lo scontro social tra Mario Serpa, ex corteggiatore di Uomini e donne, Gianni Sperti e Raffaella Mennoia. Tutto è partito dopo che Mario ha visto delle foto del suo ex fidanzato Claudio Sona, primo tronista gay nella storia del programma accusato di aver preso in giro la redazione, in vacanza ad Ibiza con alcuni degli autori del dating show di Canale 5. Mario è letteralmente esploso, scagliandosi duramente contro la redazione e anche ...

Raffaella Mennoia vs Teresa Cilia e Mario Serpa/ Guerra Uomini e Donne "Ora denuncio" : Raffaella Mennoia contro Teresa Cilia e Mario Serpa: Guerra a Uomini e Donne. "Ora denuncio", la minaccia dell'autrice del programma di Maria De Filippi.

U&D - botta e risposta tra Mario Serpa e Sperti : Gianni gli dà dell'incoerente : Da qualche giorno non si parla d'altro che delle accuse di Mario Serpa contro la redazione di Uomini e Donne; rea, a detta dell'ex protagonista, di aver coperto il presunto fidanzamento di Claudio Sona ai tempi del trono. Secondo Mario, infatti, la Mennoia e tutti gli autori del dating show di Maria De Filippi erano a conoscenza del fatto che il tronista fosse fidanzato ai tempi della sua partecipazione. Una fake news smentita categoricamente ...

Jack risponde a Mario Serpa : "Non è sereno" - : Serena Granato Mario Serpa ha tacciato la redazione e gli opinionisti di Uomini e donne di aver mostrato nei suoi riguardi indifferenza e mancata trasparenza Continua la lotta intestina sorta tra alcuni protagonisti di Uomini e donne, per via di un commento social pubblicato dall'autrice tv e braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia. Quest'ultima aveva di recente difeso l'ex tronista gay Claudio Sona, sotto un post, ...

Uomini e donne - Gianni Sperti contro Mario Serpa : Gianni Sperti è intervenuto nella diatriba social tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa scoppiata poche ore fa. Lo storico opinionista di Uomini e donne ha commentato con una Instagram Story la presa di posizione dell'ex corteggiatore del primo trono gay della storia della trasmissione di Canale 5, ex fidanzato di Claudio Sona e opinionista nelle ultime due edizioni del trono classico.Sperti, in particolare, ha voluto sottolineare l'incoerenza ...

Gianni Sperti replica a Mario Serpa : “Sei stato tu a tornare con Claudio Sona dopo il polverone” : dopo il battibecco social tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa, interviene Gianni Sperti. L'opinionista ha rimarcato una certa incoerenza nelle parole dell'ex corteggiatore. Se adesso accusa Claudio Sona di essere stato scorretto nei confronti della redazione di 'Uomini e Donne', all'epoca dei fatti fu il primo a tornare con lui e a dichiarare di credere nella sua sincerità.Continua a leggere

Mario Serpa - Gianni Sperti di Uomini e Donne tuona : “Io non dimentico” : Uomini e Donne: Gianni Sperti rivela perché non crede a Mario Serpa I protagonisti di Uomini e Donne continuano a far parlar di sé, nonostante la consueta pausa estiva. Nella giornata di ieri non è sfuggito al web l’acceso scontro tra Mario Serpa e Raffaella Mennoia, in cui si discuteva della presunta sincerità del primo tronista gay, Claudio Sona. L’ex fidanzato di Sona, e ormai ex opinionista, ha tirato in ballo anche Gianni ...

Uomini e Donne - Gianni risponde a Mario Serpa : “Sei stato proprio tu!” : È da ieri che si è alzata una tempesta che ha travolto Uomini e Donne e i suoi protagonisti. E continua il botta e risposta tra Gianni Sperti e Mario Serpa È bastato un commento di Raffaella Mennoia, celebre autrice di Uomini e Donne, per far alzare un grande e grosso polverone. È da ieri […] L'articolo Uomini e Donne, Gianni risponde a Mario Serpa: “Sei stato proprio tu!” proviene da Gossip e Tv.

Mario Serpa vs Raffaella Mennoia/ A Uomini e Donne è guerra : "Avete faccia come c..." : Mario Serpa contro Raffaella Mennoia: guerra a Uomini e Donne per Claudio Sona. 'Avete faccia come c...', botta e risposta social, si arriva agli insulti.

U&D - Mario Serpa lascia il programma e attacca Gianni. La dura replica : Mario Serpa lascia Uomini e Donne, attaccando duramente Gianni Sperti e Raffaella Mennoia, collaboratrice di Maria De Filippi. L’ex corteggiatore dello show era arrivato al successo durante la prima edizione del trono gay in cui era stato scelto dal tronista Claudio Sona. I due avevano vissuto una breve relazione lontano dalle telecamere per poi lasciarsi fra le polemiche. Tutto a causa di Juan Fran Sierra, ex fidanzato di Sona che aveva ...

Mario Serpa Contro Uomini e Donne - la Replica di Gianni Sperti! : Dure frecciatine nelle ultime ore tra Mario Serpa, Raffaella Mennoia e gli altri opinionisti di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore del Trono Gay Contro tutti… Ormai è rissa vera, anche se solamente verbale, tra protagonisti vecchi e attuali di Uomini e Donne. Da una parte Mario Serpa e dall’altra Raffaella Mennoia, ma anche Gianni Sperti e Jack Vanore. Con loro per un certo periodo Mario ha lavorato, dopo la fine della storia ...

Mario Serpa sbrocca contro la redazione di U&D e attacca Gianni e Jack : 'Scagnozzi' : Prosegue il botta e risposta tra Mario Serpa, ex volto del Trono Gay di Uomini e donne che in queste ore si è scagliato contro la redazione del programma di Maria De Filippi dopo aver visto delle foto del suo ex Claudio Sona in vacanza con alcuni autori del dating show di Canale 5. Mario non ha gradito la 'comunella' tra il suo ex, che all'epoca venne accusato di aver ingannato pubblico e redazione e gli autori di U&D, al punto da sbroccare ...