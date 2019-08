Manchester City | rottura del crociato per Sané | trasferimento al Bayern Monaco a rischio

Manchester City - niente Community Shield per Mahrez : l’algerino spaventato… dall’antidoping : Pep Guardiola ha spiegato di non aver voluto rischiare il giocatore algerino, che negli scorsi giorni ha assunto un farmaco per un problema agli occhi Primo trofeo stagionale per il Manchester City, riuscito a portare a casa il Community Shield battendo in finale il Liverpool dopo i calci di rigore. LaPresse/PA Ennesimo trionfo per Pep Guardiola, capace di certificare il proprio dominio in Inghilterra con un altro trionfo. Il tutto senza ...

Calciomercato Juventus - accordo con il Manchester City per lo scambio Danilo-Cancelo : i dettagli : Le due società hanno raggiunto l’accordo per lo scambio che coinvolge Danilo e Cancelo, i bianconeri incassano 28 milioni Juventus e Manchester City hanno raggiunto un accordo per lo scambio che coinvolge Danilo e Cancelo, con il portoghese che vola in Inghilterra e il brasiliano che compie il percorso inverso. Lapresse Un’operazione chiusa dopo giorni di trattative, giunte alla fumata bianca nella giornata di oggi grazie agli ...

Liverpool-Manchester City - scazzottata pazzesca prima del match : pugni e calci tra tifosi in metro [VIDEO] : Una violenta rissa è scoppiata in metropolitana tra i tifosi del Liverpool e quelli del Manchester City, diretti allo stadio per assistere alla partita Una violenta rissa, scoppiata sulla metropolitana prima della finale del Community Shield tra Liverpool e Manchester City, vinta ai rigori dalla formazione di Pep Guardiola. I tifosi delle due squadre sono venuti a contatto, scatenando una furiosa scazzottata ripresa dai presenti con i ...

Video/ Liverpool Manchester City - 5-6 dcr - : highlights e gol. Citizens campioni! : Video Liverpool Manchester United, 5-6 dopo calci di rigore,: highlights e gol della finale della FA Community Shield, vinta dai Citizens.

Community Shield - Risultato finale tra Liverpool – Manchester City : Il Manchester City si é aggiudicato la Community Shield! Per assegnare il trofeo sono stati necessari i calci di rigore, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari con i gol di Sterling nel primo tempo, e il successivo pareggio di Matip a poco meno di un quarto d’ora dalla fine. Dal dischetto si sono dimostrati freddissimi i Citizens, tutti a segno. Decisivo invece l’errore di Wijnaldum dagli undici metri, ipnotizzato da Bravo. ...

Al Manchester City il Community Shield : Liverpool ko ai rigori : Vittoria ai rigori per il Manchester City: Liverpool ko, il Community Shield è dei Citizens Grande spettacolo a Wembley: la sfida del Community Shield tra Liverpool e Manchester City si è decisa solo dopo i calci di rigore. I 90 minuti di gioco si sono conclusi col punteggio di 1-1, grazie alle reti di Sterling e Matip: un risultato che ha portato poi le due squadre a sfidarsi ai calci di rigore, nei quali l’unico errore dal ...

Community Shield - la Supercoppa è del Manchester City : Liverpool ko ai calci di rigore [FOTO] : Si è disputata una partita scoppiettante valida per la Community Shield, sconfitta per i Campioni d’Europa in carica del Liverpool, a fare festa questa volta è il Manchester City. Primo tempo di marca ManCity, nel secondo meglio i Reds. I 90′ finiscono 1-1 con i gol di Sterling e Matip, poi si va ai calci di rigore e dal dischetto sbaglia solo Wijnaldum, gli altri segnano tutti e i Citizens vincono per la sesta volta nella ...

Diretta Liverpool 0-1 Manchester City - Sterling segna e Sane si fa male : 20' grande giocata di Salah ma non porta a nulla di pericoloso 16' Ad un passo dal raddoppio il City sempre con Sterling scatenato, ma Allisson dice no!...Continua a leggere

Community Shield - Liverpool-Manchester City in diretta su DAZN : In Inghilterra il tempo degli esperimenti è già finito: domenica si assegna il trofeo che solitamente apre la stagione, il Community Shield. A sfidarsi, nella suggestiva cornice di Wembley a Londra, saranno il Liverpool e il Manchester City. Fare un pronostico sul match sembra piuttosto difficile: a lungo le due formazioni hanno lottato, anche a […] L'articolo Community Shield, Liverpool-Manchester City in diretta su DAZN è stato ...

Manchester City - Guardiola : “Ripartiamo” - e poi i complimenti a Klopp : “Ripartiamo da zero, ricominciamo. E siamo pronti ad accettare la sfida“. Musica e parole di Pep Guardiola in vista del Community Shield contro il Liverpool. “Le condizioni fisiche della squadra non sono le migliori. Utilizzeremo giocatori che hanno accumulato minuti in preseason perché hanno ritmo e conoscono la situazione. I ragazzi tornati dopo forse avranno qualche minuto. Ci sono più possibilità di sostituzioni. Farà caldo ...

Manchester City - risposta velenosissima a Klopp : “spese folli? Impari a guardare in casa propria” : Omar Berrada, dirigente del Manchester City, ha risposto in maniera piccata a Klopp dopo le sue illazioni Non potevano passare inosservate le parole di Jurgen Klopp agli occhi del Manchester City, tirato in ballo dall’allenatore del Liverpool nell’ambito delle spese folli compiute nelle ultime sessioni di mercato. AFP/LaPresse Le dichiarazioni del tedesco hanno fatto drizzare le antenne a Omar Berrada, dirigente dei Citizens, ...

Manchester City - maglia celebrativa per i 125 anni : Il Manchester City si candida ad essere sicura protagonista nella prossima stagione in campionato e Champions League, nel frattempo il club inglese scenderà in campo domenica prossima nel Community Shield contro il Liverpool con una maglia celebrativa per il 125° anniversario della nascita del club. Il kit è azzurro con bordi bianchi, la maglia ha un design classico senza sponsorizzazioni. “Il Manchester City ha avuto un enorme ...

Juventus - Cancelo verso il Manchester City : scelto il sostituto : La Juventus alle prese con la possibile partenza di Cancelo. Il laterale ex Valencia e Inter è con la valigia in mano ma l’affondo del Manchester City ancora non arriva. Alta la richiesta dei bianconeri, che valutano il portoghese 60 milioni di euro. Juventus, per il post-Cancelo spunta Piccini Tanti i profili valutati da Paratici […] More

Manchester City - Guardiola : “Mercato complicato - forse arriva un difensore” : “Non faremo molto, mi piacciono i giocatori che abbiamo”. Sono queste le parole dell’allenatore del Manchester City Pep Guradiola, preoccupato in vista del calciomercato: “E’ un mercato complicato e la squadra è già così abbastanza buona – ha aggiunto l’allenatore spagnolo – forse non arriverà nessuno, forse un giocatore, forse uno e mezzo. Se riusciamo prenderemo un nuovo difensore ...