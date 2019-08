Mamma | ho perso l’aereo | il reboot del film è ufficiale

Fan di "Mamma - ho perso l'aereo" contro il reboot : "Lasciate stare i classici" - : Mariangela Garofano "Mamma, ho perso l'aereo" verrà riproposto in chiave moderna. Lo ha affermato il CEO della Disney Bob Iger, ma i fan del film non hanno gradito e in rete sono scoppiate le prime polemiche Vi ricordate del piccolo ma furbetto Kevin McCallister, pronto a tutto pur di difendere la sua casa da due ladri molto pasticcioni? Ebbene, la Disney ha annunciato che il 12 novembre di quest’anno negli Stati Uniti, sulla ...

Disney+ realizzerà nuove versioni di Mamma ho perso l'aereo e Una notte al museo : Lo streaming targato Walt Disney, Disney+, arriverà il 12 novembre negli Stati Uniti e in Italia (e in Europa) tra fine 2019 e inizio 2020 con un costo che dovrebbe essere intorno ai 7 € se non ci sarà alcun adeguamento al cambio rispetto al costo di 6.99 $ americano.Come annunciato Disney+ è rivolto a un pubblico familiare e giovane, non ci saranno contenuti d'autore, parolacce o temi provocatori, ma tanto arriverà da quel mondo che è parte ...